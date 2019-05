Stroomstoring treft Westervoort en Loo

De getroffen aansluitingen bevinden zich met name in Westervoort. Het gaat om de wijken Steenderens, Hoogeind en Ganzenpoel. Ook een gedeelte van de kern van Westervoort is getroffen door de storing. Er is één uitloper in Loo, meldt een woordvoerder van Liander.

De storing begon rond 9.30 uur. Een klein uur later waren 400 aansluitingen weer terug op het stroom, meldt de woordvoerder. De verwachting is dat de storing rond 11.30 uur volledig opgelost is.