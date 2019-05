Zutphense jongeren kruipen in de huid van stadsgenoten in oorlogstijd

Hoe zag Zutphen er tijdens de oorlog uit? Hoe rook het, welke geluiden hoorde je? Was dat heel anders dan hoe de stad er nu uitziet? Deze vragen stelden jongeren van Theatergroep Woest Oost aan ouderen tussen de 88 en 95 jaar, die in de oorlog ongeveer even oud waren als zij.

De stad als decor

De plekken die in de verhalen naar boven kwamen kennen de jongeren zelf ook goed, plekken in hun eigen stad. Vandaar ook de titel: Nog niet eens zo lang geleden op dezelfde plek. De verhalen van de ouderen vormden samen met alle informatie die theatermakers Irene Kriek en Jantien Fick in de archieven vonden, de inspiratie voor de voorstelling. Een dynamisch spel, dat zich dit weekend afspeelt op diverse locaties in de binnenstad.

De twaalf spelers nemen het publiek mee langs diverse historische plekken die een rol spelen in het oorlogsverhaal. 'We beginnen bij het Oude Stadhuis en dan lopen we naar Dat Bolwerck. Vervolgens hebben we een aantal binnenlocaties, een oude snoepwinkel en huiskamer, en via de Wijnhuistoren gaan we uiteindelijk voor de laatste scène naar de burgerzaal', legt artistiek leider Irene Kriek van Woest Oost uit.

Eén van de locaties voor het theaterstuk. Foto: Omroep Gelderland

'Nu kan het nog'

De gesprekken met ouderen maakten veel los bij de tieners. Imme sprak met Frits Gies (88). Hoewel het gesprek een diepe indruk achterliet, is het voor haar nog steeds moeilijk om zich in te beelden hoe het in de oorlog moet zijn geweest.

'Ze doen er vrij normaal over, maar ik kan het me echt niet voorstellen.' Toch is ze heel blij dat ze meneer Gies heeft gesproken. 'Hierdoor krijg je iets meer een beeld, maar nog steeds is het héél raar.'

Spelers van theatergroep Woest Oost in gesprek met ouderen. Foto: Omroep Gelderland

Volgens Florentien, die ook meespeelt in het stuk, vonden de ouderen het zelf ook heel fijn dat ze hun verhaal kwijt konden. 'De mevrouw die ik interviewde was echt heel blij, ze had nog nooit haar verhaal mogen vertellen. Ze vond het bijzonder dat daar aandacht voor was.' De jongeren realiseren zich nu des te meer dat steeds minder mensen deze verhalen de komende jaren kunnen vertellen. 'Over een paar jaar leven zij niet meer, dus het is wel heel bijzonder dat dat nu nog kan.'

De landelijke theatermanifestatie Theater Na de Dam wordt dit jaar voor de tiende keer op zo'n veertig plaatsen in ons land gehouden. Dit jaar is het de eerste keer dat het in Zutphen plaatsvindt. Op 4 mei begint het om 21.00 uur en 5 mei om 15.00 en 20.00 uur. De startlocatie is het Oude Stadhuis en er zijn nog kaarten beschikbaar.

