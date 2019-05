VOGELGELUIDEN HERKENNEN

Word jij ook zo blij van vrolijk gekwetter? Maar vind je het lastig om al die zingende vogels uit elkaar te houden? De meeste vogels hoor je eerder dan dat je ze ziet. Na deze workshop van Nico de Haan weet je wie daar boven je aan het tjilpen is.

Aan de hand van uitgebreide geluidsopnames met roepjes en andere zangvariaties leer je de geluiden herkennen. De workshop is geschikt voor iedereen die geïnteresseerd is in vogelzang en daarvan wil genieten!

DE WORKSHOPLEIDER

Nico de Haan is Nederlands bekendste vogelkenner en vogelbeschermer. Bekend door zijn werk voor Vogelbescherming, zijn vogelcursussen en het radioprogramma Vroege Vogels. Ook was en is hij te zien in televisieprogramma's als Natuurlijk Nico, Bosch, Beuk en Haan en De baardmannetjes. In 2011 ontving Nico de Haan een Gouden Plaat voor zijn vogelzangcursus-cd, waarvan meer dan 30.000 exemplaren zijn verkocht. Het was de eerste keer dat een cd met natuurgeluiden die status verwierf.