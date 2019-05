Ze moeten oppassen voor NEC in de play-offs

'Nee, we gaan op dezelfde voet verder', verklaart trainer Ron de Groot. 'We kunnen zelfs nog een ronde overslaan als we zelf winnen en de concurrentie verliest punten. Dan kunnen we nog vijfde of zesde worden. Dus daar gaan we ook voor spelen, vandaar dat we met dezelfde basis starten.'

'En als we de eerste ronde moeten spelen, dan beginnen we graag met een uitwedstrijd. Dat hebben we helemaal in eigen hand, als we zelf tenminste winnen. Ja, het kan snel gaan. Vijf wedstrijden terug dacht niemand dat we de play-offs nog zouden halen, nu hebben we het binnen.'

Doelman Mattijs Branderhorst geniet daar ook van. 'Dat is heel lekker, vooral dat het al voor het einde van de competitie is. Daardoor staat er minder druk op de wedstrijd tegen MVV. Maar we kunnen plekje zes ook nog halen. Dan ben je afhankelijk van Oss en Den Bosch. Maar als je zelf wint, heb je er in ieder geval alles aan gedaan. Het is een gekke competitie, want we kunnen zelfs nog op drie punten van Go Ahead komen. Je ziet vaak dat teams die in een flow zitten ook ver komen in de play-offs. Ze moeten voor ons oppassen, denk ik.'

'Zelf heb ik de goede vorm ook te pakken, ik zit lekker in mijn vel en heb mijn steentje bij kunnen dragen. MVV uit is wel speciaal voor mij, want ik heb daar mijn debuut in het betaald voetbal gemaakt. Ik weet niet waar mijn toekomst ligt. Ik heb nog geen gesprekken gehad met NEC. Ik vind het belangrijk om nu mijn focus te hebben op het sportieve. Praten over een contract heeft voor mij geen prioriteit nu. Ik kijk wel wat er op me afkomt. Promoveren en in de eredivisie spelen is fantastisch.'

De elf die FC Twente met 4-0 van het veld speelden, krijgen dus ook uit tegen MVV het vertrouwen. De ervaren krachten Joey van den Berg (foto) en Tom Overtoom moeten dus opnieuw genoegen nemen met een plek op de bank.

NEC ging vorig seizoen met 4-1 onderuit in Maastricht. Thuis werd dit seizoen in De Goffert met 1-0 verloren. Voor Jonathan Okita, Leroy Labylle en Mattijs Branderhorst is het een bijzondere wedstrijd, want zijn kwamen eerder uit voor MVV. Rens van Eijden, Norbert Alblas en Frank Sturing zijn er niet bij vanwege blessures.

Opstelling: Branderhorst; Joppen, Bossaerts, Kvida, Labylle; Dijkstra, Bruijn, Ndaysishimiye; Okita, Druijf, Wolters.