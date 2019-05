Jas kwijt? Dit is je laatste kans

Bezoekers van café De Fuik in Nijmegen hebben donderdag nog een kans hun jas op te halen. Zoals bij wel meer cafés, komt het voor dat bezoekers vergeten hun jas mee te nemen. Bij De Fuik zijn ze nu allemaal verzameld.

'Vaak komen mensen een dag later hun jas weer ophalen. Soms blijft de jas lang hangen en worden daarna opgeslagen. Dacht je dat je jas was gestolen, ben je het vergeten of kon je het niet vinden op de avond zelf? Kom dan naar de Fuik!', staat op de Facebook-pagina van het café.

De Fuik is donderdag vanaf 11 uur geopend. 'Geef, voor het naar binnen gaan, door hoe je jas er uit ziet en welk merk het is. Vind je het? lever je formulier weer in en neem je jas mee.'

'Bewaren moet wettelijk gezien'

Alle jassen die na vandaag nog in De Fuik hangen, gaan naar een goed doel. 'We hebben afgelopen jaar 3 kuub aan jassen verzameld. Aan tellen begin ik maar niet. We moeten ze wettelijk gezien een jaar bewaren. anders wordt het als heling gezien', zegt een medewerker van het café.