Orion na kraker op poleposition voor de landstitel

Achterhoek Orion heeft woensdagavond in Groningen het derde duel in de best-of-five serie met 3-2 gewonnen van Abiant Lycurgus. Na een slechte start en een 2-0 achterstand in sets, rechtte Orion de rug en pakte het de winst. Als de ploeg van Martijn van Goeverden zondag het vierde duel wint mag het zich landskampioen noemen.

Het duel in MartiniPlaza in Groningen was er een met twee gezichten. In de eerste set was het verschil tussen beide ploegen het uitstekende blokkeerwerk van Dennis Borst en routinier Wytze Kooistra aan de kant van de thuisploeg, waarna de Groningers uitliepen naar 19-14. Op het derde setpunt sloegen de Groningers toe via Auke van de Kamp die met de 25-17 de eerste set binnen hengelden.

Het begin van de tweede set ging gelijk op, tot Lycurgus het verschil maakte met wederom het goede blok van Borst en Kooistra en enkele goede aanvallen. Met 25-13 ging ook de tweede set met afgetekende cijfers naar de regerend landskampioen.

In de derde set kwam Orion op comfortabele 6-13 voorsprong. Lycurgus verkleinde met veel inzet de achterstand tot 15-18, maar die kleine voorsprong bleek genoeg. Het derde setpunt voor Orion werd via het blok van de Groningers benut door Shalev Shaada, die de rug rechtte na twee mindere sets.

Die vorm trok de Israëliër door in de vierde set, waarin Orion er geen gras over liet groeien en direct op een 2-8 voorsprong kwam. Wederom knokten de Groningers zich terug tot 17-18, waarna een zinderend slot volgde. Daarin wist Orion liefst vier matchpoints te verijdelen en dwongen de Doetinchemmers een beslissende vijfde set af (31-29). In die beslissende set pakte Orion al snel een 2-5 voorsprong, waarna de ploeg uitliep naar 9-13. Lycurgus sputterde nog heel even tegen, maar uiteindelijk pakte Orion met 11-15 de zege.

Kampioen in eigen huis

Zondagmiddag kan Orion in eigen huis landskampioen worden als de ploeg van Van Goeverden het vierde duel met Lycurgus wint. Dat zou voor de tweede maal in de historie van de Doetinchemse club en voor het eerst sinds 2012 zijn.



