Een jaar nieuwe N18: veel minder heftige ongelukken

door Melanie Lokate

Volgens Vincent Verhoeven van de politie voldoet de weg precies aan verwachtingen. 'We hebben jaren geleden geroepen dat de nieuwe weg een stuk veiliger moest zijn en dat de verbinding veel beter zou worden. Volgens mij zijn die doelstellingen allebei gehaald', zegt hij. 'Ik ben heel erg tevreden. Natuurlijk zijn er wat verbeterpuntjes die we hebben moeten doorvoeren, zoals de beplanting.'

Werkelijkheid nog mooier dan droom

Onderdeel van de nieuwe N18 is de lus om Eibergen. Voorheen ging al het verkeer dwars door het dorp. De nieuwe weg zorgt ervoor dat het doorgaande verkeer nu om Eibergen heen rijdt. 'Vanuit Eibergen hoor ik alleen maar positieve geluiden', zegt Verhoeven.

Het echtpaar Hilbelink wonen pal aan de oude N18. 'Het is heerlijk rustig', zegt meneer Hilbelink. 'Vooral het vrachtverkeer komt hier bijna niet meer langs', vult mevrouw Hilbelink aan.

Het echtpaar voerde jaren geleden actie om minder verkeer door de kern van Eibergen te laten rijden. Die droom die ze toen hadden is nu nog beter geworden, vertelt meneer Hilbelink. 'Het is beter dan we ons voorgesteld hadden. Het is veel rustiger. Maar er rijdt nog steeds verkeer langs, zodat er nog steeds levendigheid is.'

Foto: Familie Hilbelink

Afwaardering oude N18 laat nog op zich wachten

Nog altijd rijden automobilisten door Eibergen heen. 'Een deel is bestemmingsverkeer en een deel rijdt zoals ze dat altijd al deden', zegt Verhoeven. En dat is volgens hem ook niet erg. Nu is er een goede spreiding. Hoeveel verkeer er precies over de weg gaat is niet te zeggen, omdat er volgens Rijkswaterstaat nog geen meetpunten zijn.

Op den duur moet de oude N18 afgewaardeerd worden. 'De afwaardering ligt bij de gemeenten en de provincie Gelderland. We zijn nog in gesprekken over de overdracht van de oude N18', aldus Thijs Scheres van Rijkswaterstaat. 'Als de oude weg wordt afgewaardeerd, dan zullen mogelijk meer mensen over de nieuwe weg rijden', zegt Verhoeven.

'Het is een mooi begin, maar we zijn er nog niet'

Hoewel de politie tevreden is over de nieuwe N18 blijft Verhoeven pleiten om ook het deel tussen Groenlo en Varsseveld aan te pakken. 'Op ongelijkvloerse kruisingen is het gewoon veel veiliger.' Afgelopen week gebeurde er juist op dat deel nog een ongeluk tussen twee vrachtauto's.

'En ik weet dat het bakken vol met geld kost, maar wat is een mensenleven waard in geld uitgedrukt? Dat is onbetaalbaar.' Volgens Verhoeven is het van belang om de wegstructuren zo overzichtelijk mogelijk te maken.

Over de nieuwe N18 werd tientallen jaren gesproken. Vorig jaar werd een geheel nieuw tracé aangelegd tussen Groenlo en Enschede.

Luister naar een reportage over de nieuwe N18:

