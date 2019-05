Alles om te voorkomen dat de Railterminal er komt: 'Dan stappen we naar de Raad van State'

Tot uiterlijk donderdag kan er bezwaar worden gemaakt op het zogenoemde 'inpassingsplan' van de Railterminal. Daar gaat de provincie mee aan de slag en dit najaar stemt Provinciale Staten dan over een definitief plan. Op dat moment wordt duidelijk of de Railterminal er ook daadwerkelijk gaat komen. Vooralsnog lijkt daar een meerderheid voor te zijn. Nijssen is duidelijk: 'Dan stappen we naar de Raad van State.' Alles om te voorkomen dat de terminal er echt komt.

De Railterminal Gelderland moet een overslagpunt worden van trein naar vrachtwagens, of andersom. Extra werkgelegenheid en duurzaam aangezien er meer transport over de Betuweroute gaat, zo redeneert de provincie. Omwonenden voorzien ellende. Geluidsoverlast, onveilige verkeerssituaties en meer fijnstof in de lucht door alle vrachtwagens die er naartoe zullen rijden.

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder video)

Meerdere bezwaren

Afgelopen dinsdag waren er al negen bezwaren, ook wel zienswijzen genoemd, binnengekomen bij de provincie. 'Maar de ervaring leert dat er nog veel bijkomen op het laatste moment', zo liet een woordvoerder weten. Maandag wordt duidelijk hoeveel brieven er daadwerkelijk zijn binnengekomen.

Koos Nijssen woont in buurtschap Reeth en krijgt de Railterminal zo goed als in zijn achtertuin. Volgens hem zijn er tal van bezwaren van direct omwonenden, maar springen er een aantal tussenuit. 'De verkeersveiligheid is in het plan niet goed gewaarborgd. Daarnaast is er veel te weinig gedaan om geluidsoverlast tegen te gaan. Als je daar containers op elkaar gaat stapelen, is dat ijzer op ijzer. Dat maakt ontzettend veel lawaai.' Er wordt volgens de huidige plannen maar net voldaan aan de geldende geluidsnormen.

Daarnaast heeft het buurtschap Reeth al veel te verduren gekregen. Er kwamen vier windmolens aan de andere kant van de A15 te staan en ook bedrijventerrein Park 15 werd uit de grond gestampt.

'Op de Railterminal zullen ook gevaarlijke stoffen worden overgeslagen. De risico's zijn onvoldoende ingeschat', vervolgt Nijssen. Hij staat niet alleen. Naast de dertig bewoners heeft ook de gemeente Overbetuwe een zienswijze ingediend. De voltallige gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders vinden dat er onvoldoende is geluisterd naar de zorgen van inwoners. 'Ik heb geen goed woord over voor het proces dat de provincie heeft gevoerd. Het open oor van de provincie zat met cement dichtgestopt', zei de lokale fractie BOB Overbetuwe eerder.

Gemeente heeft wensenlijst met 41 punten

Als de Railterminal er volgens de provincie toch moet komen, moet dat wel onder strikte voorwaarden, meent politiek Overbetuwe. Voordat de Railterminal in gebruik kan worden genomen moet eerst de A15 worden verbreed, zo stellen politici in de verstuurde bezwaren. In totaal bedraagt de wensenlijst 41 punten. Die punten variëren van verkeers- en fietsveiligheid tot geluidsoverlast.

Waar de gemeente nog openstaat voor de Railterminal, willen omwonenden dat de plannen nu echt van tafel gaan. Of dat het geval is, wordt dit najaar dus pas duidelijk.

Zie ook: