Velpse doelman Verrips wint Belgische beker

De 22-jarige doelman uit Velp was de grote uitblinker in de finale van de Croky Cup, de Belgische beker. Hij versloeg met zijn ploeg KV Mechelen in een zinderende wedstrijd AA Gent met 2-1. Verrips hield zijn ploeg met een aantal prachtige reddingen op de been. KV Mechelen werd dit seizoen ook al kampioen in de tweede klasse, terwijl Gent uitkomt op het hoogste niveau in België.

Verrips kwam in de jeugd onder meer uit voor Vitesse. Ook trainde hij bij de Gelderse Keepersschool van Edwin Susebeek in De Veldhoek. Via Sparta kwam hij vorige zomer bij KV Mechelen terecht. De club won 32 jaar geleden voor het eerst de beker, toen met Aad de Mos als trainer.

De club van Verrips is verwikkeld in een zaak rond matchfixing. KV Mechelen kan hiervoor veroordeeld worden.