School als brug tussen uitkering en werk

'We gaan het experiment starten met een groep van driehonderd mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben', aldus wethouder Peter van de Wardt. 'We denken dat we zeker honderd mensen middels een opleiding weer kunnen laten aansluiten op de arbeidsmarkt.' Directeur Mike Broekhuizen van de Anton Tijdinkschool onderschrijft de mogelijkheden van het experiment. 'Onderwijs is een heel mooi instrument om die afstand tot de arbeidsmarkt te overbruggen. De participatie is al vrij hoog in de regio en die willen we graag nog hoger hebben.'



De intentieverklaring is bedoeld als basis om in de toekomst de samenwerking tussen gemeente en school verder uit te breiden. 'Dat betekent dat je samen voor de inwoners van de regio een goede toekomst kunt bouwen', aldus Broekhuizen. Volgens Van der Wardt zal het verkrijgen van een baan er ook voor zorgen dat mensen een stukje waardigheid terugkrijgen: 'Het gevoel van: 'Ik doe er toe en heb een mooie plek bij een bedrijf in deze regio'.'