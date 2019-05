Voetbalvereniging Doetinchem straks ook huiskamer voor ouderen en eenzamen

De Bezelhorst in Doetinchem wil meer zijn dan alleen een sportpark. Het moet een ontmoetingsplaats worden voor ouderen die er kunnen sporten, waarbij de kantines fungeren als een huiskamer waar ze kunnen bijkletsen. Dat wil één van de sportclubs die daar gehuisvest is.

Het initiatief heet 'een vitale sportvereniging voor een vitale wijk'. Voetbalclub vv Doetinchem wil de club graag transformeren tot een sociaal maatschappelijke onderneming; een plek waar wijkbewoners overdag terecht kunnen om bijvoorbeeld niet in een isolement te raken én om sportief bezig zijn.

Sport als middel

'Met alleen voetbal redden we het niet', zegt voorzitter Ger Melissen. 'Er komt amper jeugd bij, dus moet je je pijlen op iets anders richten. We willen dienstbaar zijn voor de wijken. We zetten sport als middel in om wat te doen voor de wijkbewoners. Zodat ze vooral meedoen. Of het nu met sport is of een spelletje aan tafel in de kantine.'

Kijk hier naar een video van Regio8 over het initiatief:

Het doel: ouderen niet in een sociaal isolement terecht laten komen en hen langer vitaal houden. Dat kan met voetbal (vv Doetinchem), atletiek (Argo), rugby (Wild Rovers) of tennis (De Sprong). 'Of voor mensen die kampen met drugs- of alcoholgebruik en personen die financieel aan de grond zitten', vult Melissen aan.

Training de Graafschap

De gemeenteraad van Doetinchem heeft vorige week unaniem ingestemd met de financiering (van ruim 1 miljoen euro) van een nieuw kunstgrasveld bij vv Doetinchem en het vervangen van de toplaag op het bestaande kunstgrasveld op De Bezelhorst, waar de talenten van De Graafschap trainen.

Ook de hoofdmacht van de Doetinchemse eredivisieclub gaat komend seizoen op De Bezelhorst trainen.

'Wind in de zeilen'

'Ook daardoor hebben we de wind in de zeilen', erkent Melissen. 'De komst van De Graafschap hebben we omarmd en mede daardoor komt er nu een herinrichting van het sportpark. De komst van De Graafschap zorgt ook weer voor een aanzuigende werking op het aantal jeugdleden.'

Over de waarde van het kunstgras zegt Melissen: 'Kunstgras kun je altijd gebruiken, ongeacht het weer. Het is een mooie ondergrond voor ook andere activiteiten dan voetbal. En qua belasting kun je veel meer doen dan op een natuurveld. Dat is winst. We hebben met De Graafschap de afspraak dat we gezamenlijk gebruik kunnen maken van elkaars kunstgrasveld.'

Senioren Spelen

Op 24 en 25 september worden op De Bezelhorst de allereerste Senioren Spelen van Doetinchem gaan houden. Met deelname van ouderen uit de Doetinchemse wijken. 'Dat doen we in het kader van de nationale sportweek, samen met de deelnemende verenigingen en Sportservice Doetinchem', zegt Melissen.

Er wordt walking voetbal gespeeld, maar ook bowls, meerkamp atletiek, tennis, walking handbal, rugby en volleybal. Melissen: 'Themagericht doen we iets aan eenzaamheid onder ouderen en we houden rondom de spelen een gezondheids- en leefstijlmarkt.'

Oliebollen

Ouderen kunnen ook een spelletje aan tafel in de kantine doen, benadrukt Melissen. 'Dan doe je tenminste mee, dáár gaat het om. En in het verlengde daarvan: wat dacht je van oliebollen en appelbeignets bakken op het sportpark in december?'

Over de overgang tot sociale onderneming besluit Melissen: 'Alle verenigingen doen graag mee aan en we gaan nu kijken hoe we elkaar kunnen versterken, in combinatie met de wijkbewoners.'

