Historische mijnenveger in de haven van Zaltbommel

Een bijzondere gast in de haven van Zaltbommel. Daar komt, als alles goed gaat, donderdagmiddag een historische mijnenveger de haven binnen varen. Het schip is 44 meter lang en de haven is maar net diep genoeg om het vaartuig te ontvangen. 'Het is een hele operatie om zo'n groot zeewaardig schip zover in het binnenland te krijgen', aldus Jan van den Berg van de organisatie Tour de Waal.

Als alles goed gaat en het schip kan aanmeren zal de AMS Bernisse, zoals de mijnenveger te boek staat, enkele dagen lang te bezoeken zijn in het kader van het evenement Tour de Waal.

Niet alleen de tocht maakt de komst van het schip bijzonder, ook de mijnenveger zelf is uniek. Het is de enige overgebleven houten mijnenveger in zijn klasse.

Gerrit van Elst is voorzitter van de stichting die zich inzet voor het behoud van de AMS Bernisse. Hij zal donderdag ook meevaren vanuit Dordrecht. Daar is de schipper al met het vaartuig vanaf Hoek van Holland naar toe gevaren. 'Het is een prachtig schip en hoewel het spannend wordt of we het redden qua waterstand, wagen we het erop', zegt Van Elst.

De AMS Bernisse is één van het type schepen die voor het mijnenvegen gebruikt is. (AMS staat voor Adjutant Mine Sweeper). Enkele van deze houten kustmijnenvegers zijn na de Tweede Wereldoorlog via de Marshallhulp in Europa gebouwd. Ze werden ingezet om mijnen die tijdens de oorlog in zee zijn beland, op te sporen en op te ruimen.