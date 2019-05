'Moordhotel' in Arnhem wordt plek voor expats

De verbouwing van het pand is ongeveer een maand geleden begonnen. De achterkant, waar de dubbele moord is gepleegd, is gesloopt. 'Aan de voorkant blijft het casco intact', vertelt Marcel Godschalk, bedrijfsleider van het aannemersbedrijf PHB De Combi uit Elst. 'Dat wordt van binnen opnieuw van plafonds en wanden voorzien. Ook komt er een nieuwe dakconstructie. Daarna komt achter het gebouw weer nieuwbouw tegen het bestaande aan.'

Short stay

De huurstudio's zijn bestemd voor 'short stay', zegt Stemerdink. De komende jaren richt hij zich onder meer op expats, die kortstondig in de appartementen kunnen verblijven. Even was het plan om de woningen beschikbaar te maken voor een zorgdoelgroep, maar dat is voorlopig van tafel.

Een impressie gemaakt door Hurenkamp Architecten (tekst gaat verder onder de afbeelding):

Impressie: Hurenkamp Architecten

Stemerdink is met zijn investeringsbedrijf ook eigenaar van Villa Schoonheuvel aan de Utrechtseweg in Arnhem. Dat kwam in het nieuws toen omwonenden klaagden over de vervallen toestand. De eigenaar is nog met de gemeente in gesprek over de verbouwplannen. 'Deze zomer verwacht ik daar uitsluitsel over te geven', aldus Stemerdink.

