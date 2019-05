Onveilige Trajanussingel in Beuningen 'voldoet niet aan inrichtingseisen'

Meerdere meldingen, tientallen stemmen en uiteindelijk plek twee op de lijst van meldingen over verkeersonveilige situaties bij ons Meldpunt Onveilig Verkeer. Dat is de twijfelachtige eer die de Trajanussingel in Beuningen ten deel valt. Verkeersdeskundige Harry Dillerop snapt wel dat bewoners deze 30-kilometerzone als onveilig ervaren.

'Deze singel voldoet natuurlijk op geen enkele manier aan de inrichtingseisen', zegt hij stellig. Op verzoek van Omroep Gelderland bekeek hij de situatie. 'Zo te zien is er geen enkele aanpassing die de snelheid remt.' En dat is opmerkelijk, vindt Dillerop. 'In de wetgeving staat dat als er op een weg een bepaalde snelheid geldt, dat de weg zodanig moet zijn ingericht dat 85% van de weggebruikers zich door de inrichting aan de snelheid houdt.'

Zie ook: Dit zijn volgens jullie de onveiligste verkeerssituaties in Gelderland

Volgens bewoners is dat bij lange na niet het geval. 'Er wordt hier structureel te hard gereden', gaf een buurtbewoner eerder al aan. 'Auto's en motoren rijden veel te hard, kinderen en fietsers zijn een prooi om geschept te worden', luidde een andere reactie. In de straat geldt een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur, maar buurtbewoners melden dat bijna niemand zich aan snelheid houdt.

Wethouder Piet de Klein gaf al te kennen dat de plek bijzondere aandacht heeft vanuit de gemeente. Hij zegt in overleg met bewoners te zijn, maar legt de grootste oorzaak vooral bij de verkeersdeelnemers. Ook zijn er al borden geplaatst en laten ze bewust de bus stoppen in de straat om de snelheid er bij andere weggebruikers uit te halen. 'Al die maatregelen bij elkaar zijn voor weggebruikers niet voldoende om zich netjes aan de snelheid te houden. Het is best wel een behoorlijke uitdaging voor ons als gemeente', aldus de wethouder.

Weg anders inrichten

Dillerop ziet dat anders. 'Het is geen probleem om het goed in te richten, maar ze zullen het geld er niet voor uit willen geven', is zijn veronderstelling. Volgens de verkeersdeskundige zijn er simpele manieren om de weg anders in te richten. 'En daar wil ik ze, indien gewenst, best eens in adviseren.' Wethouder De Klein lijkt daar wel voor in. 'Misschien is het goed om daar met meerderen naar te kijken om daar praktische oplossingen voor te verzinnen', zei hij eerder tegenover Omroep Gelderland.