Dit zijn volgens jullie de onveiligste verkeerssituaties in Gelderland

In totaal 838 meldingen en meer dan 2.000 stemmen. Dat is de eindbalans van ons Meldpunt Onveilig Verkeer. De afgelopen weken is er massaal melding gemaakt van onveilige verkeerssituaties in de provincie. De meeste meldingen gaan over te hard rijdende auto's. Ook kwamen er veel klachten binnen over gevaarlijke en onoverzichtelijke kruisingen.

De kruising van de Lochemseweg en de Almenseweg in Warnsveld is met een kleine 200 stemmen volgens de melders de meest onveilige verkeersplek van Gelderland. Gebruikers en omwonenden klagen over een onduidelijke situatie die vaak tot ongelukken leidt.

Die plek wordt op gepaste afstand, met een kleine 80 stemmen, gevolgd door de Trajanussingel in Beuningen. Daar maken bewoners zich al langere tijd grote zorgen over te hard rijdende auto's in een 30 kilometer-zone.

Top 5 meldingen

1. Kruising Almenseweg/Lochemseweg in Warnsveld (gevaarlijke/onoverzichtelijke kruising)

2. Trajanussingel in Beuningen (te hard rijdende auto's)

3. Kruising Julianaplein met Tielsestraat in Valburg (gevaarlijke kruising)

4. Kruising/uitgang fietstunnel Regenboog/Nieuwe Aamsestraat in Elst (gevaarlijke kruising)

5. Kruispunt Hommelseweg/Dalweg in Arnhem (gevaarlijke/onoverzichtelijke kruising)

Gevaar voor fietsers

Wat opvalt is dat meer dan de helft van de meldingen gaat over gevaarlijke situaties voor fietsers. Te hard rijdende auto's (47,6 procent) en gevaarlijke kruispunten (38,5 procent) worden het meest genoemd. Ruim een kwart van de gevaarlijke situaties ligt binnen een straal van 500 meter van een basisschool.

De meeste meldingen werden gedaan in de gemeente Arnhem (131). Gemeente Overbetuwe (76) en Nijmegen (66) volgen op plek twee en drie. Naast de punten die er qua stemmen het meest uitspringen zullen we de gemeentes waar veel meldingen zijn binnengekomen op de hoogte stellen.

Ongeveer 70 procent van de meldingen gaat over locaties die liggen binnen de bebouwde kom. Zo hebben we in samenwerking met Localfocus de cijfers ook uitgesplitst op buurtniveau. Daaruit blijkt dat er in de wijken Elst-Noordoost (Elst) en in Giesbeek (Zevenaar) de meeste meldingen binnenkwamen.

Benieuwd hoeveel meldingen er bij jou in de buurt zijn gedaan? Check het hieronder!

Hoe nu verder?

Over de meest in het oog springende resultaten treden we in contact met de verantwoordelijke bestuurders. Op een later moment komen we hier op terug. Hou de de site, app, radio en televisie daarvoor in de gaten.



Het is voor Omroep Gelderland onmogelijk om alle meldingen afzonderlijk te behandelen. Dat betekent niet dat die meldingen voor niets zijn geplaatst. Zo bestaat er bij Veilig Verkeer Nederland (VVN) al enkele jaren het Participatiepunt. Dat is een punt waar zaken rond verkeersveiligheid bij elkaar komen. En belangrijker nog; VVN kan helpen bij buurtacties, onafhankelijk advies regelen en bemiddelen in het contact met wegbeheerder. Klik hier voor meer informatie.