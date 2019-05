Weinig interesse voor starterswoningen Sinderen

'We hebben twee informatieavonden gehouden', vertelt voorzitter Wilma Mossink van Sinderens Belang. 'De eerste werd bezocht door ongeveer dertig mensen. Toen bleek er belangstelling te zijn en naar aanleiding daarvan hebben we een maand later nog een tweede informatieavond gehouden.' De avonden leverden wel wat op, maar niet waar op gehoopt werd. 'Minder dan wat we hadden verwacht en waar we op hadden gehoopt wellicht', geeft Mossink toe. 'Er is een optie genomen op een bouwkavel en er zijn plannen om te gaan bouwen op een andere kavel in een vergevorderd stadium. Maar er zijn nog steeds kavels te koop die we graag bebouwd zouden zien worden.'



Er hijgt een deadline in de nek van de bouwplannen, want voor begin december moet er begonnen zijn met de bouw. 'Als er voor 7 december een aanvraag is ingediend voor het bouwen, dan kan er nog gebouwd worden.' De ingediende aanvraag moet wel compleet zijn met alle tekeningen. Om te zorgen dat ook de overige kavels verkocht worden, zit Sinderens Belang niet stil. 'We hebben nog een paar vragen aan de gemeente om de bouwkavels op Funda te zetten en nog wat andere vragen. En daarna, als het echt niet meer lukt dan zeggen wij als Sinderens Belang ‘we hebben echt ons best gedaan’, dus het is ook een beetje een laatste noodkreet nu.'