Lokaal Belang wil debat over zandaffaire: 'De grens is overschreden'

'De grens van het acceptabele is overschreden', vindt Lokaal Belang in Barneveld. Volgens die partij zette het Barneveldse college de gemeenteraad op de verkeerde been in de grondaffaire Vink.

Het gaat om de informatie over de herkomst van de grond die werd gebruikt in nieuwbouwwijken in Barneveld. De gemeente wilde die informatie hebben - net als onderzoeksbureau Royal Haskoning - maar Vink wilde die informatie niet geven.

In documenten die Vink aanleverde waren de gegevens over de herkomst weg gelakt. Dat gebeurde echter onvoldoende waardoor een ambtenaar de gegevens boven water kon halen.

Rechter geeft Vink gelijk

Vink stapte naar de rechter om af te dwingen dat Barneveld de gegevens niet zou gebruiken; het bedrijf kreeg gelijk want de rechter verbood dat dinsdag. Bij Lokaal Belang is er onvrede over de werkwijze van het college. 'Het college heeft vijf weken kennis gehad over gegevens over het zand en daarover gezwegen naar de gemeenteraad', schrijft Lokaal Belang.

Het college zou volgens de partij die informatie al hebben gehad tijdens een bijeenkomst waarin het onderzoek werd gepresenteerd. Toen werd meermaals aangehaald dat het onderzoeksbureau en de gemeente niet bij die gegevens konden komen.

De partij wil nu het college ter verantwoording roepen in een debat, dat moet als het aan Lokaal Belang ligt op 22 mei plaatsvinden.

