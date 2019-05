Moeite met geld? Deze mensen helpen je

door Menno Provoost

De thuisadministratie in Tiel werd lang aangestuurd door Humanitas. Vanwege het groeiende aantal aanvragen, was er een professionele coördinator nodig. De gemeente Tiel en Humanitas kregen onenigheid over de vergoeding hiervan, waarna de organisatie besloot te stoppen.

Onder de vleugels van welzijnsorganisatie Mozaïek is de administratiedienst opnieuw opgezet. Afgelopen jaar ging de aandacht vooral uit naar het werven van nieuwe vrijwilligers. Dat is goed gelukt, vertelt coördinator Monique van Os. 'We kunnen met zo'n tien nieuwe vrijwilligers aan de slag, in totaal zijn er dan zeker vijftien actief. Een heel gemengd gezelschap: van mensen die een achtergrond hebben in administratie of boekhouding tot ervaringsdeskundigen die weten hoe het is om met een laag inkomen te leven.'

Een ding hebben de vrijwilligers in ieder geval gemeen. Van Os: 'Ze hebben een uitgebreide training gevolgd en zijn allemaal heel gemotiveerd. De komende tijd kunnen we ons meer richten op het bereiken van de mensen die de thuisadministratie goed kunnen gebruiken.'

Bekijk hier de reportage. De tekst gaat daaronder verder.

Diversiteit in aanvragen

Op dit moment worden een kleine twintig huishoudens geholpen. Wekelijks druppelen er een of twee aanvragen binnen. Ook deze kunnen erg verschillen: mensen die alleenstaand zijn geworden van wie de partner altijd de administratie deed, jongeren die nooit geleerd hebben hun huishoudboekje op orde te houden, vluchtelingen die de taal en de weg in Nederland niet goed kennen maar ook mensen die door een combinatie van problemen diep in de schulden zitten.

'De situatie moet wel min of meer overzichtelijk zijn om door de vrijwilligers te worden opgepakt', vertelt Van Os. 'Als het te complex wordt, trekken zij aan de bel bij professionele hulpverleners.'

Tiel kent relatief veel mensen met een laag inkomen en schulden. Hulpverleners van zo'n vijftig organisaties hebben daarom de handen ineen geslagen om problemen rond armoede samen aan te pakken. Een goed initiatief, vindt vrijwilliger van de thuisadministratie Femke Dijkstra. 'Er zijn best wel wat voorzieningen, maar vind ze maar eens. Ik doe dit nu een jaar en ik kom nog steeds achter meer potjes en regelingen. Voor bijvoorbeeld het gezin uit Irak dat ik help blijkt het leerhuis te bestaan waar ze mensen heel graag verder met hun taal willen helpen. Daar wist ik het bestaan ook niet van tot vorige week. We hebben eigenlijk best wel een hoop instanties die willen helpen maar je moet elkaar wel weten te vinden.'

Taalbarrière

Vrijwilligers zijn onontbeerlijk voor dit werk, stelt Dijkstra. Bijvoorbeeld bij het vertalen voor mensen die de Nederlandse taal niet goed beheersen. Onder mensen met een migratie-achtergrond is het aandeel gezinnen met een laag inkomen erg hoog. Dijkstra: 'Ik loop best wel vaak tegen de taalbarrière aan. Dan zou het toch mooi zijn als iemand anders die thuis zit en goed de Nederlandse en een buitenlandse taal beheerst kan helpen. Dat kan Pools zijn, Turks, Marokkaans, maakt niet uit. Die zouden ons heel erg goed kunnen helpen want vaak ben ik nog bezig met handen en voeten dingen uit te leggen en dat is lastig met administratie.'

Dijkstra is zelf ervaringsdeskundige. Ze kwam jaren gelden met een tweejarig kind plots op straat te staan. 'Ik heb gelukkig wel altijd een baan gehad, maar als alleenstaande is het toch lastig met inkomen dus je wordt wel creatief. En dat wil ik heel graag andere mensen aanleren.'