51.000 jongeren in de jeugdzorg en dat blijft maar stijgen

In Gelderland kregen in 2018 ruim 51.000 jongeren jeugdzorg. Dat is één op de tien jongeren. En het worden er steeds meer, blijkt uit recente cijfers.

door Gerwin Peelen

Sinds gemeenten enkele jaren geleden verantwoordelijk werden voor jeugdzorg, komen er elk jaar 2000 jongeren bij. Dat laten cijfers van Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Landelijk maken er 428.000 jongeren gebruik van de jeugdzorg. In een aantal Gelderse gemeenten ligt het aantal jeugdzorggebruikers relatief hoog, in Tiel is 17,3 procent van de jongeren bekend bij jeugdzorg, In Heerde is dat percentage 16 procent en in Zevenaar is dat 14,5. Landelijk ligt dat percentage dus rond de 10 procent.

Tekorten lopen op

De stijging van het aantal jongeren in de jeugdzorg is schrijnend, vooral ook omdat veel gemeenten in Gelderland kampen met tekorten op jeugdzorg. In Gelderland is dat tekort in totaal zeker 69 miljoen euro. De kosten voor 2019 stegen volgens de provincie Gelderland in de provincie met meer dan acht procent.

Overigens neemt Arnhem deel aan een proef die met ingang van deze zomer moet leiden tot betere opvang voor dakloze jongeren.

