Regenboogpad Harderwijk besmeurd met 'Sodom en Gomorra' tekst

In Harderwijk hebben vandalen het regenboogpad besmeurd. 'Sodom en Gomorra ligt er nog steeds als een waarschuwend voorbeeld. Kies leven', stond vanmorgen met zwarte verf gekliederd over het kleurige pad. Voorbijgangers ontdekten de bekladding woensdagmorgen.

Het regenboogpad in het voetpad van de Houtwalgarage naar de binnenstad, is door een meerderheid in de Harderwijkse raad gesteund, na een initiatief van VVD, D66 en Harderwijk Anders.

Fractievoorzitter Martijn Pijnenburg van D66 ging erheen en deelde een foto van het pad op social media. 'Discussie is goed, maar niet op deze manier. We zijn niet voor niets Regenbooggemeente', aldus Pijnenburg. 'In Harderwijk willen we dat mensen van elke geaardheid en binnen elke geloofsbeleving zich veilig voelen om uit de kast te komen.'

Het regenboogpad, symbool voor gelijkheid ongeacht ras, geaardheid of geloof, is woensdagochtend meteen schoongemaakt.

De gemeente meldt in een reactie namens wethouder en locoburgemeester Gert Jan van Noort dat ze met afschuw hebben gezien dat het regenboogzebrapad besmeurd is. Ze stellen: "De regenboog is een krachtig symbool voor gelijke behandeling, sociale samenhang, veiligheid en leefbaarheid."