Twaalf woningen op plek voormalig winkelpand in Winterswijk

Twaalf woningen voor zowel jongeren als ouderen: dat is het plan voor het lege winkelpand van De Jager Wonen aan de Vredenseweg in Winterswijk. De Jager is verhuisd naar het Scapino-pand in de Ratumsestraat in het centrum van Winterswijk.

Het gemeentebestuur juicht het initiatief toe. Inbreiding boven uitbreiding en kwaliteit boven kwantiteit, is het idee. Daarmee wordt nog geen klap op het plan gegeven, want de gemeente moet zich houden aan het zogenoemde stoplichtenmodel.

Dat heeft te maken met de limiet die er is op het aantal te bouwen woningen, in verband met krimp in de Achterhoek. Elk plan wordt beoordeeld op haalbaarheid (groen, oranje of rood), om fiasco's te voorkomen.

Provincie nodig

'We hebben de provincie nodig om het plan erdoor te krijgen', zegt wethouder Inge Klein Gunnewiek. Zij doelt op het voornemen om de restricties weer los te laten. 'Daarom kunnen we nog geen positief besluit nemen, maar we staan er wel positief tegenover.'

Het plan is ingediend door makelaardij Ten Hag namens Hooiland Vastgoed. Het betreft een mix van in totaal twaalf koop- en huurwoningen. Klein Gunnewiek hoopt dat de initiatiefnemer wil wachten op groen licht vanuit het Provinciehuis in Arnhem: 'De vraag is of hij wil wachten tot de zomer.'

