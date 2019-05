Gelredag 11 mei: Stadhuis Zutphen

We organiseren nog één allerlaatste speciale Gelredag die grotendeels in het teken staat van de presentatie van het stripboek Ridders van Gelre en Ons Verloren Hertogdom.

In de Burgerzaal van het Zutphense stadhuis kunnen bezoekers de boekpresentatie bijwonen. De Ridders zijn allebei aanwezig samen met striptekenaar Danker Jan Oreel. Zij vertellen over het tekenproces en laten hun favoriete tekeningen zien. Tot slot krijgt een lid van het College van B&W in Zutphen een speciale, extra dikke editie van het stripboek. Hierin staan allerlei extra pagina’s over de totstandkoming van het stripverhaal met extra schetsen.

Tijdens deze Gelredag is iedereen om 10.00 uur welkom in de prachtige Burgerzaal van Zutphen. Dit is de mooiste zaal uit de Gelderse geschiedenis. Het gebouw stamt uit 1450 en was eerst in gebruik als Vleeshal. Later vonden hier grote vergaderingen van het Gelders Parlement plaats in de tijd dat Zutphen nog een hoofdstad in het Hertogdom Gelre was. Een bezoek aan deze schitterende zaal is een belevenis.

Na afloop van de boekpresentatie nemen gidsen u mee door de Burgerzaal, naar de Wijnhuistoren of naar de Berkelruïne. U kunt van tevoren intekenen op één van deze bijzondere rondleidingen. Centraal staat Zutphen als rijke en machtige Hanzestad aan de IJssel. Voor de Hanze is dit jaar extra veel aandacht in Zutphen. Uiteraard is er ook volop gelegenheid om het stripboek te kopen en te laten signeren door Ridders en tekenaar.