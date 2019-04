De Twee Bruggen wil ook luxe hotel bij recreatiepark

Vakantiepark De Twee Bruggen in de buurtschap Miste bij Winterswijk volgt het voorbeeld van Marveld Recreatie in Groenlo: een luxe hotel als aanvulling op de camping en de vakantiehuisjes. Er komen zestig kamers in het hotel.

Eigenaar Hendrik Jan Mensink van het recreatiepark heeft het zwembad afgelopen jaar uitgebreid en vernieuwd. Het aanbod aan wellness sluit aan bij de beoogde gasten van het hotel, dat ook de zakelijke kant moet bedienen. Het aanbod aan hotels in Winterswijk is relatief laag en daarom is het college van burgemeester en wethouders van Winterswijk enthousiast over de plannen van Mensink.

Doelstelling

'We denken zeker dat het hotel een aanwinst is', zegt wethouder Inge Klein Gunnewiek van Winterswijk. 'Bovendien past het in onze doelstelling om te groeien naar 1 miljoen overnachtingen per jaar. We zitten nu op 780.000 overnachtingen per jaar.'

De wethouder verklaart dat het aantal hotelovernachtingen in Winterswijk 'ver onder het landelijk gemiddelde ligt.' In de Achterhoek is dat 7 procent, landelijk 17 procent. De meeste hotelkamers zijn in Montferland en in Lochem.

Klein Gunnewiek is opgetogen over het plan van De Twee Bruggen: 'De vraag is er. Vooral van toeristen uit België en Duitsland. Marveld heeft ook een luxe hotel bij het recreatiepark.'

