Barneveld mag weggelakte informatie van Vink niet gebruiken

Het gaat om informatie, die Vink aan de gemeente Barneveld heeft verstrekt over de herkomst van de omstreden partij grond, die in woonwijken in de Vallei-regio werd gebruikt. Die informatie was weggelakt, maar een medewerker van de gemeente Barneveld kon die informatie alsnog naar boven halen.

Het gaat om informatie over de grond waarvan ingenieursbureau Royal Haskoning concludeerde, dat deze grond nooit in woonwijken gebruikt had mogen worden.

Haskoning heeft diverse plaatsen in de gemeente Barneveld en daarbuiten bemonsterd, maar stelde wel in haar onderzoeksrapport, dat het ontbreken van gegevens over de herkomst van de gebruikte grond het onderzoek belemmerd heeft. De grondaffaire houdt Barneveld en wijde omgeving al maanden bezig.

Weggelakte informatie

Volgens Vink is het toch gebruiken van de informatie die onzichtbaar had moeten zijn schadelijk voor het bedrijf. Daarom eiste Vink een miljoen euro schadevergoeding als de gemeente Barneveld alsnog iets met die informatie zou doen.

De rechter gaf Vink gelijk. Het belang van het bedrijf vindt de rechter zwaarder wegen dan dat van Barneveld, dat bovendien al diverse onderzoeken heeft lopen naar de zaak. Ook weegt de rechter mee dat alle onderzoeken uitwijzen, dat de mate van verontreiniging van de bewuste partij grond niet boven de zogenoemde interventiewaarden is, kortom, dat sanering niet nodig is.

