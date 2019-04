Het nieuws van dinsdag in 5 minuten

Met vandaag onder meer:

Verschillende kroegen en clubs in Nijmegen hebben camera's bij of zelfs op het toilet hangen. Plassende bezoekers filmen mag niet, maar er is wel begrip voor. 'Wij begrijpen dat een ondernemer er alles aan doet om de veiligheid in zijn zaak te waarborgen.'

Op verschillende manieren is dinsdag het Koninginnedagdrama van 2009 in Apeldoorn herdacht. Zo was er een besloten en openbare bijeenkomst en wordt ook op de kermis stilgestaan bij de aanslag.

De halve finale van de Champions League tussen Ajax en Tottenham Hotspur van dinsdagavond is niet alleen in Amsterdam en omstreken het gesprek van de dag. De opmerkelijke prestatie van de Amsterdammers heeft ook in Gelderland zijn impact. Zo liggen er bij een bakker in Heerde dinsdag zelfs echte Ajax-tompoucen in de rekken.

