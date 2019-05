Thijs (7) werd gered door de vrijwilligers van de brandweer in Twello

Als de vrijwilligers van het brandweerkorps in Twello met de grootste spoed worden opgeroepen met een op dat moment nog onduidelijke melding, is het team in no time ter plaatse. Onderweg krijgen zij te horen dat het gaat om een jong persoon die onder bekneld ligt onder een boom.

'De stemming sloeg meteen om', vertelt bevelvoerder Richard Bentink. 'Gaandeweg de rit kregen wij meer informatie. Toen we hoorden dat het om een jongetje van 7 jaar, voel je wel dat dit wat doet met je team. Zelf hebben we namelijk ook kinderen. Onderweg bespraken we het met elkaar: 'Weet wat je verwachten kunt. Dit kan ernstig zijn, wees hier op voorbereid'.

Foto: Persbureau Heitink

Samen bouwen aan een hut

Op die woensdagmiddag in november bouwde Thijs samen met zijn ouders een hut. Hij ging het bos in om takken te zoeken toen het flink mis ging. Plotseling kwam er een stuk boom op Thijs terecht. Hoe dat kon gebeuren, is nog steeds onduidelijk. Wel is bekend dat een man in het bos aan het snoeien was en dat er een nare samenloop van omstandigheden moest hebben plaatsgevonden.

Toen Thijs wel erg lang weg bleef, besloten vader Marcel en moeder Judith hun zoon te zoeken. Ze vonden hem bekneld onder een boom. Moeder Judith: 'We dachten echt dat het toen met Thijs gebeurd was.'

'Wat er op dat moment met je gebeurt, is onbeschrijfelijk.' Vertelt Judith verder. 'Alles gaat dan aan je voorbij. Ik ben bij Thijs gaan liggen. Pas toen ik de sirenes hoorde, kreeg ik rust. Het is fijn om te horen dat er hulp komt.'

'Gelukkig hoorde ik hem huilen'

Toen de ouders van Thijs hem vonden, hadden omstanders de hulpdiensten al ingelicht. De brandweer was als eerste ter plaatse. Een helikopter was onderweg. Bevelvoerder Richard Bentink: 'Toen ik aankwam viel er een last van mijn schouders af, zelfs toen ik Thijs hoorde huilen. Het klinkt misschien gek, maar het geeft aan dat iemand nog bij kennis is en dat gaf mij echt rust'.

Het uitrukkende brandweerteam had onderweg taken verdeeld. Sandra's taak was gewondenverzorgster. 'Ik ben direct naar Thijs toe gegaan. Ik ben bij hem en zijn moeder gaan liggen en ondertussen met hem blijven praten totdat de ambulance er was.'

Een traumahelikopter vervoerde Thijs naar het UMC Utrecht, waar hij vier dagen in slaap is gehouden. Na verschillende operaties mocht hij het ziekenhuis na 11 dagen verlaten.

Thijs mag kijken in de brandweerwagen. Foto: Omroep Gelderland

Bezoekje aan zijn helden

Naderhand kwam gewondenverzorgster Sandra moeder Judith op het schoolplein tegen. 'Toen heb ik haar even aangesproken om te vragen hoe het nu ging.' Moeder Judith begreep uit dit gesprek dat de hulpdiensten vaak niet op de hoogte zijn van de afloop van een uitruk. Daarom besloot het gezin om op de kazerne langs te gaan. Inmiddels heeft Thijs al twee keer de kazerne bezocht en mocht hij zelfs even in brandweer pak een kijkje nemen in de brandweerwagen.

Inmiddels gaat het naar omstandigheden goed met Thijs. Al kan hij nog niet hele dagen naar school, dat is nog te veel voor hem. Maar samen met zijn ouders bouwt Thijs inmiddels weer een nieuwe hut.

Bevelvoerder Bentink: 'Het vrijwilligersteam in Twello heeft zo'n 120 uitrukken per jaar, maar dit is er een die me nog lang bij blijft. Gelukkig is het allemaal goed afgelopen.'

Zie ook: Jongetje zwaargewond door vallende tak