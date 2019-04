Begrip voor camera's op toiletten Nijmeegse kroegen: 'De tijden zijn veranderd'

door Sven Strijbosch

Ook Café van Rijn in de Molenstraat heeft een camera op het toilet hangen. Deze valt binnen de normen aangezien die niet op plassende bezoekers staat gericht. Anders is dat bij club NDRGRND, even verderop. Daar hangen de camera's daadwerkelijk richting de bezoekers van het toilet. Niet gek, zo zegt Freek Hartgring van Café van Rijn: 'Gemiddeld hadden we vier tot vijf urinoirs per jaar nodig. Mensen schopten er tegenaan en vernielden de tussenschotten. Inmiddels is alles vervangen door roestvrijstalen bakken.'

Drugsgebruik en seksuele intimidatie

Niet alleen vandalisme op het toilet is een probleem, maar ook drugsgebruik en seksuele intimidatie. 'Er is maar een manier om dat vast te leggen, en dat is door het te filmen', vervolgt Hartgring. Steeds vaker wordt er drugs gebruikt en gedeald op de toiletten van uitgaansgelegenheden, zo zegt hij.

'De tijden zijn veranderd. Het lijkt steeds meer gemeengoed te worden. Als er twee heren naast elkaar gaan staan bij het toilet en iets van hand tot hand laten gaan, hebben wij een probleem', vertelt de kroegeigenaar. Hij doelt daarmee op het strenge beleid van burgemeester Hubert Bruls als het gaat om het sluiten van horecagelegenheden als er sprake is van drugs.

Autoriteit Persoonsgegevens grijpt niet direct in

Koninklijke Horeca Nederland onderschrijft problemen en snapt waarom ondernemers kiezen voor camera's, al moeten geldende privacywetten wel worden gerespecteerd. De Autoriteit Persoonsgegevens gaf eerder al aan dat het filmen van mensen op het toilet verboden is. Toch grijpen ze niet direct in bij de kroegen waar dat toch gebeurt. 'We gaan er vanuit dat de betrokken partijen weten wat ze moeten doen. Mochten er nog klachten van bezoekers komen, dan kunnen we gaan controleren', zegt woordvoerder Martijn Pols.

Privacy-expert Nico van Eijk zei in het NOS Radio 1 Journaal dat gefilmde bezoekers het beste de eigenaar van de horecazaak aan kunnen spreken. Als dat niet helpt, kunnen zij media-aandacht zoeken. Volgens Van Eijk is naar de Autoriteit Persoonsgegevens stappen een lang en ingewikkeld proces.

De uitbater van Café van Rijn hoopt op begrip voor zijn legale camera op het toilet. In totaal heeft hij er tien hangen, verspreid door de kroeg. 'We kunnen moeilijk een bewaker bij de toiletten zetten. Ik kan me voorstellen dat ondernemers op den duur zeggen: ergens eindigt het een keer met onze mogelijkheid om zaken als bijvoorbeeld het dealen van drugs tegen te gaan.'