Scout Powel zoekt parels voor De Graafschap

'Het klinkt heel ingewikkeld, maar de bedoeling is natuurlijk dat ik goede spelers aandraag bij de club', vertelt Powel over zijn nieuwe functie. Doel is om een netwerk van voormalig Superboeren op te bouwen en met behulp van onder meer het programma Wyscout alle mogelijke versterkingen in beeld te brengen. 'Met zoveel mogelijk mensen meedenken en een netwerk creëren waar we uit kunnen putten', zo legt de oud-aanvaller van de Superboeren uit. 'Zodat we een mooie database hebben met goede spelers die passen bij De Graafschap.'

Geen vreemdelingenlegioen

Onderdeel van het netwerk kunnen oud-spelers zijn die buiten Nederland actief waren of zijn. Als voorbeeld ziet Powel Joost Volmer (Engeland), Jan Lammers (Indonesië) en Vito Wormgoor (Noorwegen). 'De basismarkt is natuurlijk gewoon Nederland, maar we zullen ook over de grens kijken of er pareltjes lopen', aldus Powel, die beaamt dat het geen vreemdelingenlegioen moet worden. 'Ik denk niet dat het wenselijk is dat de helft van de spelers niet-Nederlands spreken, maar er zijn hier genoeg voorbeelden uit het verleden van spelers die een meerwaarde hebben gehad.'

Voetbalschoenen niet aan de wilgen

Ondanks zijn werkzaamheden in Doetinchem, is Powel voornemens om volgend jaar actief te blijven in het amateurvoetbal. Of dat in het shirt van zijn huidige club DVS’33 uit Ermelo is, is nog niet duidelijk, 'Maar dat combineren gaat prima', verwacht de oud-aanvaller, die aangeeft momenteel op dinsdag en donderdag te trainen. 'Dan is er alleen Champions League en daar hoef ik voorlopig nog niet te scouten', aldus Powel. “Ik zal veelal op vrijdag, zaterdagavond, zondag en maandag wedstrijden kijken.'

Zie ook: Berry Powel coördinator scouting bij De Graafschap