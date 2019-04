Inbreker juwelier in Velp moet 33.000 euro terugbetalen

Een 37-jarige Arnhemmer is dinsdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van 483 dagen. Hij is schuldig bevonden aan het medeplegen van een inbraak bij een juwelier in Velp, maar gaat in drie andere zaken vrijuit.

De inbraak in Velp vond vier jaar geleden plaats. De man sloeg het gepantserde glas van de juwelier kapot en nam met de andere daders 56 horloges mee. De buit had een verkoopwaarde van ruim vier ton. De man heeft de inbraak bekend.

De gevangenisstraf is gelijk aan de tijd dat hij in voorarrest heeft gezeten. Daarnaast moet hij 33.000 euro terugbetalen aan de Staat. De rechtbank is tot dat bedrag gekomen door de inkoopwaarde van ruim 200.000 euro te nemen en rekening te houden met het feit dat de horloges na de diefstal minder geld opleveren en dat de dader de winst moest delen met anderen.

Gewapende overvallen

De officier van justitie had een straf van 7,5 jaar geëist. De Arnhemmer zou zich namelijk ook schuldig hebben gemaakt aan gewapende overvallen in woningen in Rheden en Arnhem en een bedrijf in Zevenaar.

Zijn betrokkenheid in Rheden zou blijken uit een verklaring van een bedreigde getuige, maar die kan alleen als bewijs dienen als het dossier voldoende steunbewijs bevat. Dat is volgens de rechtbank in Arnhem niet het geval. Ook voor de twee andere overvallen is hij vrijgesproken.