Poes Bailey beschoten met pijl: 'Welke mafkees doet zoiets?'

Het lukt Rutenfrans niet om het projectiel uit de rug van Bailey te halen. 'Ik wilde er niet mee rommelen, dus zijn mijn man en schoonzoon met haar naar de dierenarts gegaan.' Daar blijkt dat er een pin van zo'n 10 centimeter aan het dopje vastzit. 'Ze hadden geen flauw benul wat het was. De dierenarts is wat gaan zoeken op het internet. De pijltjes lijken bij een blaaspijp te horen', vertelt Rutenfrans.

Pijl meegenomen voor onderzoek

Al snel is er het besef dat de poes waarschijnlijk is beschoten. Rutenfrans heeft geen idee hoe de pijl in de rug van Bailey is geraakt. De poes trekt er graag op uit vanaf hun woning in de wijk Rietkampen. 'Dit is nieuw voor ons. Ik heb wel gehoord dat er al eens eenden in een vijver hier in de buurt zijn beschoten.'

De wijkagent is langsgekomen om het verhaal aan te horen. De pijl is meegenomen voor onderzoek. 'Donderdag gaan we naar het politiebureau voor de aangifte', zegt Rutenfrans. Het wordt lastig om de dader te achterhalen, beseft ze. 'Maar het zou prettig zijn als iemand wordt gepakt'.

De poes is nog wat versuft na het voorval. Foto: Claudia Rutenfrans

Aan de antibiotica

De 3-jarige poes zit er intussen wat versuft bij. Van de dierenarts heeft ze antibiotica gekregen. 'Ze slaapt veel en lijkt ook nog pijn te hebben. We gaan straks terug naar de dierenarts voor controle', aldus Rutenfrans.

De buurt is volgens haar extra alert na het voorval. 'Voor hetzelfde geld loop je er met je hond of kinderen. Je weet niet welke mafkees zoiets doet. Ik vind het een enge gedachte dat het iemand uit de buurt is.'