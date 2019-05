Wageningen wil nieuwe recreatieplas

door Joukje Beiboer

Het meertje is onderdeel van een veel groter waterbeheerplan waar de gemeente, samen met de provincie en het waterschap aan werkt. Aanleiding voor de plannen is de Grebbedijk, die moet versterkt worden om de stad tegen het water van de Rijn te beschermen.

Het gemeentebestuur ziet tegelijkertijd kansen om het gebied ten zuiden van de stad een nieuwe recreatieve impuls te geven en het veiliger te maken.

Wethouder Peter de Haan (ChristenUnie), betrokken burger Greet Eijkelenboom en Marine Blokzijl van het CDA over de plannen voor een recreatieplas bij Wageningen (tekst gaat door onder video):

CDA was als enige partij tegen het aanleggen van een recreatiemeer. De partij wil dat het tekort op zorg en welzijn eerst opgelost wordt voordat er geld komt voor een recreatieplas die 'niet noodzakelijk' is.

Miljoenen

Wageningen zou voor het versterken en opleuken van het Grebbegebied flink de portemonnee moeten trekken. Als de gemeenteraad alle plannen wil doorvoeren, betaalt Wageningen in ieder geval 3,2 miljoen euro. En daar komt waarschijnlijk nog meer bij, want voor een deel van de plannen zijn de kosten nog geheim.

Cijfers

Het versterken en opleuken van het gebied aan de rivier zou in de recentste plannen meer dan 5 miljoen euro gaan kosten. Dat is op te maken uit de openbare stukken. Eigenlijk alles wat met water- en natuurbescherming te maken heeft, wordt door het rijk, de provincie Gelderland, Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat betaald. Ook het aanleggen van een meer valt daaronder. Maar 3,2 miljoen euro is voor rekening van de gemeente Wageningen.



Voor faciliteiten als fietsparkeerplaatsen en het aanpassen van verkeersstromen bij de recreatieplas zou Wageningen zo'n 1 miljoen euro kwijt zijn. Dan zijn er ook nog plannen om het verkeer op de dijk veiliger te maken. Daar hangt naar schatting een prijskaartje van 2,2 miljoen euro aan. Het vracht-/autoverkeer tussen Pabstsendam tot Nude wordt dan gescheiden van het fiets- en voetgangersverkeer.

Verplaatsen industrie en recreatie

Een van de voorstellen is om betonfabriek Bruil te verplaatsen zodat de jachthaven dichter bij de binnenstad kan komen. De gemeente heeft al in 2003 besloten de zuidoever vrij te willen spelen van bedrijven.

Ook zijn er plannen om watersportvereniging en jachthaven Vada en roeivereniging Argo te verplaatsen naar de recreatieplas zodat er een concentratie van recreatie op een veilige plek aan het water ontstaat.

Wat het verplaatsen van de verengingen en de betonfabriek zou moeten kosten, is nog niet bekendgemaakt. De kosten zijn nog geheim.

Tekst gaat verder onder het kaartje.

Voorbeeld van hoe het Grebbegebied bij Wageningen er in de toekomst uit zou kunnen zien. Bron: Gemeente Wageningen

Een voorbeeld van hoe het grebbegebied bij Wageningen er in de toekomst uit zou kunnen zien. Bron: Gemeente Wageningen

Het is nog niet duidelijk of alle plannen ook daadwerkelijk doorgevoerd gaan worden. De gemeenteraadsleden zullen zich de komende tijd buigen over de verschillende opties.

Momenteel wordt berekend wat de impact van de plannen is op het milieu. En eind deze maand worden de plannen met de verschillende belanghebbende besproken. Na de zomer moet er een voorkeursplan uit de bus rollen waar de gemeenteraad een besluit over moet nemen.

De vraag is dan hoeveel geld de partijen over hebben voor een recreatiegebied en nieuwe infrastructuur die naar verwachting van het gemeentebestuur veiligere en efficiënter is.

