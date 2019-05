Van het Fuckspad tot de Wei van Ome Karel: de gekste straatnamen van Gelderland

door Gerwin Peelen

De Dorpsstraat of de Kerkstraat, daar hebben we wel een gevoel bij. Maar het Fuckspad in Arnhem, dat is toch wat anders. Een beetje grof in de mond, maar zonder erge bedoelingen. De straat is vernoemd naar Valentini Fucks, muzikant en componist uit de achttiende eeuw. Bij het 150-jarig jubileum van muziekgezelschap St. Caecilia - in 1741 - werd een stuk van hem uitgevoerd.

Maar wie die Fucks precies is, dat blijft onduidelijk. 'Ik weet niet of we nu nog steeds de straat naar hem zouden vernoemen', vertelt een ambtenaar. Ook bij een klassieke muziekwinkel hebben ze geen idee. En als je op internet zoekt naar de componist krijg je resultaten die weinig met muziek te maken hebben.

Sebastopol

De Krim en de Wolga. Russische invloeden in Gelderland, vooral veroorzaakt door de veroveringsdrang van Napoleon. De Franse keizer kwam tot Rusland en in zijn legers zaten allerlei nationaliteiten, waaronder ook veel Nederlanders.

Eenmaal thuis werden hun ervaringen regelmatig gevat in straatnamen of boerderijen. In Lobith ligt de straat Sebastopol - vernoemd naar de Russische haven in de geannexeerde Krim. 'Die naam is waarschijnlijk meegenomen vanuit de Krimoorlog. De boerderij naast het kasteel werd Sebastopol genoemd', vertelt Maria Snip van Heemkundekring Rijnwaarden. 'We hebben niet direct bewijzen dat dat door de inwoners is gekomen, maar eerder door bezoekers van het kasteel.'

Dan Elst, het Galgepad en de Galgeplek. Geen tijd voor galgenhumor, dit was volgens de gemeente Overbetuwe de plek waar terechtstellingen werden uitgevoerd. Althans, waar dat zou kunnen. Een verhanging heeft er nooit plaatsgevonden. En het Galgepad liep er langs of naar toe. De straten liggen - niet verwonderlijk - dan ook naast elkaar.

Iets verderop, in Heteren, ligt de Tuin van de Burgemeester. Dat was niet echt de tuin van de burgemeester, de naam ontstond in de volksmond. 'Er werd een perceel aangekocht voor het gemeentehuis en woningen. Het gemeentehuis werd gebouwd, maar de woningen niet. Daardoor bleef het stuk land groen liggen en kreeg het de naam 'Tuin van de Burgemeester', aldus de gemeente. Uiteindelijk werden er wel huizen gebouwd - en verdween de tuin - maar de naam van de straat bleef behouden.

De Wei van Ome Karel

Dan Doetinchem, daar ligt de Wei van Ome Karel. Ooit stond daar een molen, in het bezit van twee broers. Hendrik en Karel. Door een blikseminslag brandde de molen af. 'Het terrein werd uiteindelijk de Wei van Ome Karel genoemd en geschonken aan de gemeente Doetinchem, op voorwaarde dat er nooit op gebouwd zou worden en dat het deze naam moest blijven dragen', vertelt Henny Roosenburg-Gerritsen van de Historisch Vereniging Deutekom. Tegenwoordig is het een parkeerplaats.

Ook Zutphen heeft wel wat vreemde namen, zoals Apenstert, of zoals we nu zouden zeggen: Apenstaart. De straat verdween tijdens de wederopbouw na de oorlog. Maar de herkomst is pikant. Volgens archeologen waren daar bordelen in de dertiende eeuw. 'En dat is volgens archeoloog Bert Fermin een perfecte naam voor een straat. De aap was het symbool voor ongeremde lust en stert zou - net als in het Duits - ook penis kunnen betekenen', vertelt de gemeente Zutphen.

En over de betekenis van Schupstoel zijn de meningen verdeeld. 'In een geval zou de naam komen van de schopstoel als middeleeuws werktuig, de andere uitleg is een verbastering van scheepstol, omdat daar vroeger een haventje was waar passerende schepen tol moest betalen óf hun goederen in Zutphen moesten aanlanden.'

Is Koekiemonster hier?

In Nijmegen ligt de Sesamstraat, maar dan hoef je niet meteen aan Pino en Koekiemonster te denken. De straten daarnaast heten namelijk Oreganopad en Dillestraat. Er was overigens wel discussie over de naam, juist vanwege de associaties met het gelijknamige televisieprogramma.

Van het ene kinderprogramma naar het andere: het Pieter Postplein. Maar ook hier is de betekenis anders dan de associatie. Want Pieter Post is naast de postbode ook een architect: hij bouwde onder meer het Mauritshuis, Huis ten Bosch en het stadhuis in Maastricht.

