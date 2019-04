Ajacied Donny van de Beek toegezongen door zeemanskoor uit Nijkerk

In de jeugd speelde Donny van de Beek bij Veensche Boys in Nijkerkerveen, maar al snel werd zijn talent ontdekt en stapte hij over naar het Amsterdamse Ajax. Daar is Van de Beek inmiddels een succes: dinsdagavond mag hij aantreden in de Champions League wedstrijd tegen Tottenham Hotspur.

Zingen op de middenstip

In Nijkerk zijn ze enorm trots op 'hun' Donny en dat wilden ze laten zien. Op Koningsdag trad het koor op in het clubhuis van Veensche Boys en dat was dé plek voor een ode aan Van de Beek. Inmiddels hebben veel media het optreden van het zeemanskoor opgepakt.

Jan Vogelzang van Nijkerks Welvaren vertelt erover op Radio Gelderland: 'Zelfs Ajax heeft aandacht besteed aan ons optreden.' Mocht de Amsterdamse eredivisieclub bellen, dan stapt het koor gelijk in de bus. 'Zingen op de middenstip? Daar zetten we alles voor opzij.'

Repeteren én voetbal kijken

Dinsdag komt het koor bij elkaar voor de dinsdagavondrepetitie. Tussendoor zullen ze veel op hun telefoon kijken. Vogelzang: 'Met appjes proberen we de eerste helft te volgen.' Om 22.00 uur is de repetitie afgelopen. En dan? 'Dan snelt iedereen naar huis, om de tweede helft te bekijken.'

Het hele koor hoopt natuurlijk op een mooie avond. 'We hopen dat ze netjes spelen', aldus Vogelzang. 'En uiteraard dat Ajax met de winst naar huis gaat.'

