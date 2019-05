Werken over de grens? Niet op de Dag van de Arbeid!

Het is 1 mei, de 'Dag van de Arbeid'. Een vrije dag voor onze oosterburen, maar een gewone werkdag voor ons. Het is slechts één van de verschillen tussen werken in Nederland en werken aan de andere kant van de grens. Er kleven voordelen en nadelen aan, ook voor bijvoorbeeld Achterhoekers die in Duitsland werken.

door Lonneke Gerritsen

Jurgen Papen - of Jürgen, zoals zijn Duitse collega's hem altijd noemen - werkt inmiddels 15 jaar over de grens. De laatste jaren werkt hij als ingenieur bij een bedrijf in het Duitse Vreden. Maar hij woont in Eibergen.

Vreemde eend

Bij zijn Duitse werkgever is de Nederlander zeker geen vreemde eend in de bijt. 'Er werken hier 33 verschillende nationaliteiten, dus ik val niet op'. Natuurlijk moest hij even wennen. 'De taal is anders en zeker bepaalde technische termen moest ik in het Duits leren. Verder is het papierwerk in het begin een gedoe. De belastingen, verzekeringen, dat soort zaken. '

Je zou verwachten dat in het bedrijf in Vreden waar ruim tweeduizend mensen werken, ook een flink aantal Nederlanders werkt. Bovendien is het zo dicht bij de grens dat het voor Achterhoekers goed te bereizen is. Maar nee, er werken maar vier Nederlanders. En dat terwijl veel jonge, hoog opgeleide mensen wegtrekken naar het westen voor een baan.

Uit de meest recente cijfers van het CBS blijkt dat er een kleine 6000 Nederlandse grensbewoners in Duitsland werken. Dit aantal groeit langzaam.

Grenzen vervagen

Hoewel de grenzen de laatste jaren steeds meer lijken te vervagen, er steeds meer grensoverschrijdende projecten zijn en Duitse en Nederlandse burgemeesters bij elkaar op bezoek gaan, is en blijft werken over de grens toch lastig. Achterhoekers kiezen sneller voor een baan in het westen -ook al is dat vaak langer reizen- dan dat ze in Duitsland aan de slag gaan.

'Toch die drempel'

Christa van Dee snapt die moeilijkheid wel. Van Dee is een zogenoemde 'ontgrenzer' en werkt als zelfstandige aan projecten die de samenwerking in de grensstreek moeten bevorderen. Ze wordt ingehuurd door Duitse en Nederlandse organisaties. 'Ten eerste is er toch die drempel voor veel mensen; de taalbarrière, het cultuurverschil.'

Die obstakels probeert Van Dee weg te nemen. 'Stimuleer mensen in het grensgebied om niet met hun rug naar die grens te gaan staan, maar meer om zich heen te kijken. Dan heb je veel meer mogelijkheden. Je kunt bijvoorbeeld bij een Duitse sportclub gaan. Zo leer je vanzelf omgaan met de taal en de mentaliteit.' Van Dee probeert ook Nederlandse en Duitse scholen met elkaar in contact te brengen.

Goede voorlichting

Maar dan nog is het per persoon verschillend of het gunstig is om in Duitsland te gaan werken. 'Dat maakt het ook zo ingewikkeld.' De kinderbijslag is hier goed geregeld, dus voor jonge gezinnen kan het een voordeel zijn. Maar voor je pensioen is het vaak weer nadelig.' Van Dee adviseert Achterhoekers dan ook nadrukkelijk om zich goed te laten voorlichten voordat ze over de grens aan de slag gaan.

Dat heeft Jurgen Papen ook gedaan. 'In het begin komt er ook wel veel op je af, maar dat is nu geen probleem meer. ' Hij is blij dat hij niet elke dag in de file staat en toch een uitdagende baan met groeimogelijkheden heeft in de buurt. 'Dat Duits komt uiteindelijk vanzelf wel. Bovendien zijn ze hier jaloers op mijn goede Engels', zegt hij lachend. 'Dat is ook weer winst'.

Zie ook: Hoe werken over de grens makkelijker moet worden