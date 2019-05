Meer dan 50.000 'zwerfies' voor GoClean de Liemers

Toch zijn ze nog meer in hun nopjes met het feit dat van al die stukjes afval ook data beschikbaar is, zodat ze het probleem van zwerfafval ook echt kunnen aanpakken. 'Mensen verzamelen afval maar registreren elk stukje ook gelijk via een speciale app. Zo krijgen we inzicht in wat voor soorten afval waar liggen en waar dat vandaan komt', legt Peggy Blaauw uit namens GoClean de Liemers.

Die data kan uiteindelijk helpen om het achterliggende probleem aan te pakken, denkt Blaauw. Bij de aftrap van het project, vorige maand in Zevenaar, gaf ze daarvan al een treffend voorbeeld. 'We liepen een stukje van nog niet eens een kilometer naar het dorpshuis, maar we hadden 270 stuks weggehaald, terwijl het heel schoon oogde. Meer dan de helft bleek van de carnavalsoptocht te zijn.'

Blaauw is met de afvalkaart in de hand naar de carnavalsvereniging gegaan om te praten: 'Niemand wil zo'n visitekaartje buiten hebben hangen.'

Bekijk hier de reportage: (tekst gaat verder na de video)

50.000 'zwerfies'

Woensdag sorteren ze het afval dat in drie weken tijd verzameld is. Van elk stukje afval is een 'zwerfie' gemaakt. Alle data wordt nog verwerkt en daar gaan ze later mee verder.

Eerst scheiden ze het afval. Zo gaan de gevonden blikjes en staal naar Cristiano en zullen de petflessen bij 4 Pet Recycling belanden.