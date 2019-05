Zo'n drie maanden per jaar gaat iedere donderdag op een aantal slaapkamers in Gelderland de wekker belachelijk vroeg af. Dan wordt er die dag een uitzending van BuitenGewoon gemaakt, en vertrekt het team - vaak voor dag en dauw - naar een natuurgebied ergens in Gelderland.



Draaiboeken liggen klaar, gasten zijn uitgenodigd, camera's zijn opgepoetst, en waadpakken en schepnetten liggen schoongemaakt achterin de auto. Het enige dat niet is geregeld is, is het weer. Het kan regenen, het kan bloedheet zijn, dat maakt dat het elke donderdag een verrassing is wat we voor de camera krijgen.



Zo maken we BuitenGewoon, al twintig jaar lang. Goed voorbereid en altijd weer improviserend. Hoe we dat doen, hoe we onze onderwerpen kiezen, welk verhaal we willen laten zien, hoe we het in beeld brengen? Dat vertellen we in dit speciale college 'Hoe maken we BuitenGewoon'. Met de verhalen van presentatoren Harm Edens en Twan Teunissen onder leiding van eindredacteur Gert Visser. Met mooie fragmenten uit het programma maar vooral gelegenheid om alles te vragen wat je altijd al wilde weten over BuitenGewoon.

