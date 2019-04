Zo wonen arbeidsmigranten bij u in de straat

Alina woont en werkt 9 jaar in Nederland en gaat regelmatig terug naar Polen. In dit rijtjeshuis in Tiel woont ze samen met vijf andere arbeidsmigranten. 'Iedereen heeft een ander karakter, maar we eten samen, praten met elkaar, dat is goed', zegt ze.

door Esther Hendriks

Een tuin met een tegelpad naar de deur, wat struiken en planten, opzij geschoven gordijnen en een lege parkeerplek voor de deur. Het huis waar Alina woont lijkt niet anders dan de andere huizen in de straat. Van buitenaf dan. Binnen is het zo schoon dat het bijna lijkt alsof hier geen mensen leven. Maar wanneer je beter kijkt zie je drie eenpersoons koelkasten in de hoek, het schoonmaakrooster op de keukendeur en de velen schoenen onder de kapstok. Hier wonen meerdere mensen.

Over Alina:



Alina woont en werkt nu negen jaar in Nederland. Ze heeft een broer en haar ouders zijn overleden. In Polen kon ze geen baan vinden waarmee ze genoeg zou verdienen. Het huis waarin zij nu woont is gekocht door het Betuwse uitzendbureau VDU. Alina is een 'mid-stayer', een arbeidsmigrant die een paar maanden per jaar in Nederland is tijdens het hoogseizoen. In dit huis woont ze nu acht maanden. Alinea: 'Ik ben gek op deze plek, het voelt als mijn tweede thuis.'

De slaapkamer

De slaapkamer van Alina bevindt zich op de zolderverdieping. Tegen de twee rechte muren staan twee eenpersoons bedden. Een schuin dak maakt de ruimte licht waardoor hij wat groter oogt. Al is de kamer niet veel groter dan zestien vierkante meter. Op de plankjes staan spullen van Alina en haar huisgenote. Spullen die haar eraan herinneren om te blijven dromen. 'Ik kwam hier naartoe omdat mijn vrienden in Tiel wonen.' Liever zou ze een eigen kamer hebben. Maar dan kan ze minder sparen. 'Als ik moet kiezen betaal ik liever minder voor een kamer die ik deel. Ik spaar liever meer voor mijn dromen.'

De keuken

In de keuken zijn twee A4'tje opgehangen met daarop een rooster. Een voor huiselijke boodschappen zoals toiletpapier en afwasmiddel, de andere voor schoonmaakafspraken. Wekelijks komt iemand van het uitzendbureau op bezoek om te controleren of alles schoon is. En dus om te checken of het huis schoon is. Dat bezoek is net geweest en de vloer glimt. Op de opmerking dat het schoonmaakbeleid wel heel streng is haalt Alina haar schouders op. 'We zijn het gewend om, we doen dit elke week en de taken zijn goed verdeeld.'

De woonkamer

In de woonkamer is Alina het vaakst, die deelt ze samen met haar vijf huisgenoten. Dit is de plek waar ze praten en af en toe samen eten. Het huis is voor zes mensen niet heel groot. Daarom gaat ze graag naar vrienden. 'Het is belangrijk om buiten werk dingen te kunnen doen. Vrienden te ontmoeten of naar de bioscoop te gaan.'

Wanneer Alina besluit om definitief naar Nederland te verhuizen zou ze een eigen huis kunnen kopen. Maar dat is een moeilijk besluit. 'Ja, daar denk ik continu aan. Ik weet niet of ik hier me wil vestigen of terug ga naar Polen. Ik weet het nog niet.'

De tuin

In de tuin wappert haar was die net uit de wasmachine komt. Naast het gewapper en het gezang van vogels is het verder stil. Haar huisgenoten zijn aan het werk. Alina vindt het een fijne wijk om in te wonen, de buren zijn aardig en het is er rustig. Maar dat dit huis niet haar droomhuis is lijkt haar duidelijk.

Hoe haar droomhuis er dan wel uitziet? Daar moet ze even over nadenken. Dan met een lach en lichte ironie in haar stem: 'Met een zwembad en een grote tuinen.'En dan serieus: 'En fijne buren.'