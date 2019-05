Restauratie duurste landgoed van Gelderland van start

Ruim 150 jaar woonden er vier generaties Luyken. De laatste bewoners verlieten het huis in 1980. Door de leegstand verloederde huis Landfort, ook doordat dieven en vandalen delen van het interieur roofden of sloopten. Het huis was aan het einde van de Tweede Wereldoorlog al zwaar beschadigd geraakt. Ook brandde het koetshuis af. Er is heel wat werk aan de winkel in het landhuis, dat in 2015 bekend kwam te staan als duurste huis van Gelderland. Het stond toen te koop voor 7,5 miljoen euro.

'Oude grandeur terug brengen'

'Financieel is alles nu afgekaart en ergens deze maand hopen we te beginnen met de herbouw van het in de oorlog verwoeste koetshuis', zegt René Dessing van Stichting Erfgoed Landfort. Later dit jaar hoopt de stichting ook te kunnen beginnen met de bouwkundige restauratie van het hoofdhuis. 'We proberen de oude grandeur van het landgoed weer boven te krijgen.'

Botanische vrijwilligers

Afgelopen tijd is de gracht rond het landgoed al uitgebaggerd en is er het nodige onderhoud gepleegd aan de omgeving. Erfgoed Landfort kijkt ook of er begonnen kan worden met een historische moestuin. Daarvoor zijn nog vrijwilligers nodig, zegt René Dessing van Landfort: 'Mensen die kennis hebben van moestuinen of bijzondere planten kunnen zich bij ons melden.'

De stichting Erfgoed Landfort gaat het landgoed weer in ere te herstellen. 'Als eerste willen we alles nauwkeurig restaureren', zegt Dessing. 'Daarnaast spannen we ons in om op Landfort een nationaal centrum voor de Nederlandse Buitenplaatscultuur te vestigen. Ook willen we een educatief model ontwikkelen en bezoekers uitleggen wat je op een buitenplaats kan doen.'

Het restauratiewerk aan het landgoed gaat twee jaar in beslag nemen. De kamers en het interieur worden zo ingericht dat bezoekers op aanvraag het huis kunnen bezichtigen.



