Seizoenkaarthouders NEC gratis naar eerste wedstrijd play-offs

Als NEC verder komt, dan geldt daarna een korting van 50 procent voor seizoenkaarthouders. Het is nog onduidelijk tegen wie NEC begint in de play-offs en of dat thuis of uit wordt.

Zoals de stand nu is, opent NEC op vrijdag 10 mei uit tegen Cambuur en is op dinsdag 14 mei de return in De Goffert. Maar het zou ook nog RKC of TOP Oss kunnen worden en er is zelfs een kleine kans dat NEC de eerste ronde van de play-offs mag overslaan. Bij de huidige stand wacht in een eventuele tweede ronde De Graafschap, eerst thuis op zondag 19 mei en dan uit op woensdag 22 mei.