Zwarte Crossers mogen mee de lucht in met de tandembackflip

'Ik heb al heel wat gekkigheid meegemaakt op dit feest, maar dat mijn lieftallige bezoekers, waar ik me met hart en ziel over ontferm, straks zo hoog door de lucht vliegen - dat is ook enorm spannend voor mij. Toch geloof ik dat we hiermee dromen laten uitkomen, dus ik sta er honderd procent achter', stelt festivaldirectrice Tante Rikie.

De organisatie is op zoek naar negen vrijwilligers die zich aan de sprong willen wagen. Op vrijdag, zaterdag en zondag wordt de stunt drie keer uitgevoerd. Geïnteresseerden moeten wel aan een specifiek profiel voldoen, waaronder een maximaal lichaamsgewicht van zeventig kilo, een goede gezondheid en een onbeschonken staat op de dag van uitvoering.

Vrachtwagen van 40 ton

Volgens de Feestfabriek is het uniek dat onervaren bijrijders zich wagen aan een motorbackflip. 'Met het toevoegen van een tweede onervaren passagier, verandert de gewichtsverhouding en het zwaartepunt van de motor op dusdanig heftige manier dat het een totaal andere truc wordt', aldus coördinator stunts Dinand Garritsen.

'Vergelijk het met rijles: je haalt je rijbewijs in een Smart of Mini en wordt vervolgens op pad gestuurd met een 21-meter lange vrachtwagen-combinatie van 40 ton. Rijden is rijden, maar toch een beetje anders', vervolgt hij. De stuntman die de motor zal besturen is Gilles DeJong uit België.