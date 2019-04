Juwelier weer open na brute overval: 'Je bent alerter, dat zal nog wel even zo blijven'

Juwelier Gelderman in Kesteren is dinsdag weer voor het eerst geopend. De winkel werd twee weken geleden overvallen. De schrik zit er nog altijd in bij de eigenaren, die nog volop in de weer zijn om de schade te herstellen.

door Menno Provoost

Een deel van de vitrines mist nog glazen panelen, de vloer eronder is bekrast en gebutst en Marcel Gelderman schrijft de transacties voorlopig nog met de hand uit. 'De nieuwe kassa komt eind van de week', zegt zijn vrouw Edith. 'Daar heeft die man mee gegooid. Ook het nieuwe glaswerk komt binnenkort.'

Natuurlijk is de overval weer het gesprek van de dag. Op donderdagochtend 18 april drongen drie mannen de juwelierszaak aan de Hoofdstraat binnen, die zij onder bedreiging van een (nep-)pistool beroofden. Vitrines in de 'dure hoek' werden met een hamer kapot geslagen. 'We zijn druk bezig geweest met inventariseren', vertelt Edith. 'Wat is weg, wat is beschadigd. Ik kan alleen maar zeggen dat het heel veel is.'

Onderzoek in volle gang

Gelderman kwam in opstand waarna een vechtpartij ontstond in de zaak. Ondernemers en passanten schoten te hulp. Een 16-jarige Veenendaalse jongen werd vastgehouden tot de politie kwam. Hij zit nog in voorarrest. De zoektocht naar de twee andere verdachten loopt nog.

Gelderman: 'De recherche doet hard zijn best. In het belang van het onderzoek kunnen ze ons ook niet veel vertellen. Ik denk dat het niet alleen voor ons maar voor heel Nederland belangrijk is dat mensen die zulke buitensporige dingen doen berecht worden en een straf krijgen zodat ze zulke dingen afleren en weer normaal in het leven komen te staan.'

De juwelier hield er een flinke jaap in zijn hoofd aan over, ook bleek hij later een gekneusde rib te hebben. 'De hechtingen zijn er weer uit', vertelt zijn vrouw. 'Het is wel spannend om weer open te gaan. Je bent alerter, dat zal nog wel even zo blijven. De recherche, verzekering, interieurbouwers, belangstellende mensen: we zijn erg geleefd de afgelopen tijd. Je bent er enorm mee bezig. We hebben er wel veel over kunnen praten, dat helpt.'

Veel steunbetuigingen

Wat ook helpt zijn de vele steunbetuigingen, vertelt Gelderman. Een deel van de bloemen en kaarten staat uitgestald in de vitrines die ten prooi vielen aan de overvallers. Gelderman: 'We hebben heel veel steun gekregen. Bloemen, kaarten, reacties via social media. Familie, vrienden, kennissen, er is voor ons in de kerk gebeden. Je wordt echt gedragen door de gemeenschap. Daar krijg je kracht van. We willen iedereen daarvoor hartelijk bedanken.'

Zie ook: