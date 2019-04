Geen voorjaarskermis in Elst en Heteren; exploitanten hebben er geen zin in

Dit jaar is er geen voorjaarskermis in Elst en Heteren. Geen enkele exploitant heeft zich ingeschreven, meldt de gemeente Overbetuwe. Die ziet daarom geen andere mogelijkheid dan de kermissen af te blazen. De Nederlandse Kermisbond is onaangenaam verrast door het besluit, de Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders is niet verbaasd.

door Henrico Pit

In Elst zou de kermis van 13 tot en met 16 juni zijn, in Heteren van 21 tot en met 24 juni. Er is volgens de gemeente alles aan gedaan exploitanten over te halen naar Overbetuwe te komen. Maar de exploitanten zouden hebben gezegd dat ze voor kermissen kiezen met meer bezoekers.

De gemeente pleit ervoor dat verenigingen en bewoners de organisatie overnemen. De kosten liggen dan lager. In buurdorpen, zoals Herveld-Andelst, werkt dat volgens de gemeente goed.

'Hard gesprek met gemeente'

Jan Boots van de Nederlandse Kermisbond reageert verrast op het besluit van de gemeente. 'Ik hoor het nu van u. Ze hebben geen contact met ons gezocht. Dit hebben ze zonder overleg met de Nederlandse Kermisbond gedaan. Ik ga ze zo bellen. Ze kunnen een hard gesprek verwachten.'

Dat een kleine kermis geen bestaansrecht heeft, bestrijdt Boots. 'Ik vond het altijd leuke kermissen. Ook op een kleine kermis kun je prima je boterham verdienen. Kleine kermissen hebben het wel moeilijker, door de vergrijzing bijvoorbeeld. Maar dan moet je er een klimaat voor scheppen. Een kermis is van het dorp. Als je als gemeente het dorp er niet achter hebt staan, wordt het lastig. Je moet het samen behouden.'

Hoe het dan komt dat geen enkele exploitant zich heeft aangemeld? 'Je moet er natuurlijk wel ruchtbaarheid aan geven.'

'Dit speelt ook elders in het land'

De andere brancheorganisatie, de Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders (BOVAK), staat er niet van te kijken. 'Het staat natuurlijk niet op zichzelf', zegt voorzitter Atze Lubach-Koers. 'Dit speelt ook elders in het land. Het is een tendens in de dorpen: ze verliezen eerst de slager en de bakker, dan de supermarkt en de school vertrekt ook nog. Is er dan nog wel draagvlak om de kermis te behouden?'

Het aantal kermissen loopt terug, weet Lubach-Koers. 'Je hebt er nu 1500 tot 1700 in een jaar. Per week verdwijnen er vijf en komt er eentje bij. Die tendens zet zich nog wel even voort.'

Met alleen een kermis red je het niet meer in een dorp, zegt de Bovak-voorzitter. 'Dan is de overlevingskans nihil. Er moet een randprogramma zijn, zoals een dorpsfeest.' Bovendien begrijpt Atze Lubach-Koers dat exploitanten liever voor een grotere kermis kiezen, waar volgens hem meer valt te verdienen. 'Want je zit wel met transportkosten, de dure diesel en personeel.'

Lubach-Koers vindt het wel wat gemakkelijk van Overbetuwe om verenigingen op te roepen de organisatie op zich te nemen. 'De eisen worden steeds strenger, je moet je door vergunningaanvragen worstelen waarin mensen zich verslikken. En als er iets misgaat, zijn ze verantwoordelijk. Een kermis organiseren, is een vak.'