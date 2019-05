Opknapbeurt voor historische zweefmolen in Tiel

De zweefmolen werd in een verrassend goede staat aangetroffen. Zo waren de schilderingen op canvas nog heel goed gebleven. Meestal verweert dit doek snel. 'Waarschijnlijk was de zolder wel waterdicht, maar niet winddicht' zegt Wim Reuvers. Dat helpt bij het conserveren.

Zijn zoon Fred doet het meeste werk tijdens de restauratie. En ook de kleinzoon van Wim helpt soms al een beetje mee. Fred wil uiteindelijk met de draaimolen weer de kermis op.

Museum is in oprichting

De familie Reuvers houdt van mooie oude spullen. Wim is een verwoed verzamelaar van oude auto's. Hij is zelfs bezig met het opzetten van een automuseum in Tiel. In het museum hangt prominent het portret van zijn opa en oma. Zij stonden al met de draaimolen op de kermis.

Wanneer de draaimolen klaar is, dat weet de familie nog niet. Er moet nog veel aan gebeuren en ook is de molen niet compleet. Niet alle stoeltjes zijn er nog en nog maar te zwijgen over de kettingen waar ze aan hangen. Ook moet nog de juist motor gevonden worden, want een draaimolen moet wel draaien.