We vieren vrijheid dit weekend. Dit zijn de leukste uittips van Esther

Er is dit weekend genoeg leuks te doen in de provincie. Zondag is het uiteraard Bevrijdingsdag. Weet jij al waar je het viert? Ik heb sowieso de leukste tips weer voor je op een rijtje gezet.

Bevrijdingsweekend

Hét Bevrijdingsfestival vindt, zoals ieder jaar, natuurlijk weer plaats in Wageningen, stad van de Nederlandse bevrijding. De plaats waar nazi-Duitsland tekende voor zijn overgave.

Dat vieren we, met muziek, theater en meer. Weten wat er allemaal te doen is en wie op welk podium staat? Bekijk het hier! Maar woon je niet in (de buurt van) Wageningen, dan is bij jou in de buurt waarschijnlijk ook van alles te beleven!

De week van de Romeinen

Vanaf zaterdag kun je een week lang in de geschiedenis van de Romeinse tijd in Nederland duiken tijdens de Romeinenweek. Elke dag zijn er verschillende activiteiten voor jong in oud. Zo kun je in Berg en Dal een wandeling maken langs de Romeinse Waterleiding Route en in Ermelo kun je zaterdag in Museum het Pakhuis een familiefoto in Romeinse kledij maken.

Middeleeuws Feestje in Vaassen

In Vaassen kun je dit weekend in een hele andere tijd stappen, namelijk de middeleeuwen. Bij Kasteel Cannenburgh wordt zaterdag en zondag het Middeleeuws festijn gehouden. Er is van alles te doen. Zo wordt er een Vikinggevecht gehouden, zijn er roofvogeldemonstraties en kun je ook nog naar een middeleeuwse veldslag.

Sleepboten in haven Elburg

Voor de botenliefhebbers is er vandaag de Sleepbootdag in Elburg. De sleepboten zijn gisteren al binnengekomen in de haven van Elburg en vandaag kun je de boten ook van binnen bekijken. Verder is er op zaterdag ook nog een markt en zijn er muziekoptredens.

Vier de lente in Eibergen

Bloemstukken bekijken, nieuwe planten kopen of gewoon lekker een hapje of drankje doen. Dat kan dit weekend in Eibergen tijdens het Lenteweekend. Voor de zestiende keer wordt het evenement al gehouden bij de Kruidenhof bij de Mallumse Molen. Je kunt zaterdag en zondag tussen 10.00 en 17.00 uur terecht.

Verhalen bij Open Joodse Huizen

In Wageningen en Winterswijk kun je dit weekend naar Open Joodse Huizen. Vertellers en bezoekers spreken samen over het joodse leven voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. In Wageningen worden zaterdag op meerdere plekken verhalen verteld en op zondag in Winterswijk.

Rondjes draaien, botsen en touwtje trekken op de kermis

Het kermisseizoen is ook weer van start gegaan. Op veel plekken kunnen je de komende maanden weer naar de kermis in onze provincie. Dit weekend kun je onder meer naar de kermis in 't Harde en in Didam. Kijk de uitzending van UIT met Esther hier terug om alvast in de kermissferen te komen.

In het tv-programma UIT met Esther geeft presentatrice Esther Stegeman elke donderdag uitgaanstips voor evenementen, voorstellingen en exposities in Gelderland. Elke donderdag is UIT met Esther te zien om 17.20 uur op TV Gelderland. Heb je ook nog leuke uittips voor de komende tijd? Laat het ons dan weten uit@gld.nl