Schade na diefstal laptops: 1,3 miljoen euro

Er zijn meerdere dieven actief bij deze kraak. De politie is op zoek naar vier van hen.

We tonen beelden van een aantal van deze laptopdieven.

Aanhanger

Op het terrein breken de verdachten meerdere opleggers open en de buit zit in een daarvan. Ze gebruiken een aanhanger van het gedupeerde bedrijf en die wordt later leeg teruggevonden in Weert. Mogelijk dat daar de lading is overgeladen.

Nadat ze de goederen in Duiven hebben overgeladen, gaan de boeven ervandoor. De mannen breken in één uur vier trailers open. In een daarvan zitten de laptops.

De verdachten rijden uiteindelijk uren later na hun komst via de A12 in de richting van Arnhem en Utrecht weg.

Unieke serienummers

Op de site van de politie staan unieke serienummers van laptops. Heb je een schootcomputer in het bezit waarvan de herkomst niet helemaal duidelijk is, kijk dan op die site en vergelijk de nummers. Heb je een match, neem dan met de politie contact op.

Jouw tip kan het verschil maken in deze zaak. Bel 0800-6070 of 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem). Je tip mag ook via dit tipformulier worden doorgegeven. Zaaknummer: 2019140561.