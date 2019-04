'Kroegen in Nijmegen filmen toiletbezoek'

In zeker vijf uitgaansgelegeheden in Nijmegen worden bezoekers op het toilet gefilmd. In één discotheek hangt de camera zo, dat geslachtsdelen van plassende mannen te zien zijn. Dat meldt De Gelderlander op basis van een rondgang langs twintig bekende Nijmeegse horecazaken.

Sommige camera's hangen al jaren op de toiletten, in drie van de vijf zaken wordt het urinoir ook in beeld gebracht. De krant noemt de naam van de discotheek, namelijk NDRGRND in de Molenstraat. De andere vier horecazaken waar het om gaat, zijn Bascafé, TweeKeerBellen, De Fuik en Van Rijn.

Bij NDRGRND hangt de camera achter de plasbakken op het mannentoilet. Deze beelden zijn op beeldschermen bij de ingang te zien. Een medewerker zegt tegen de krant dat de beelden alleen voor de bewaking bedoeld zijn.

Geen camera's op Arnhemse wc's

In Arnhem bezocht de krant ook acht horecazaken, daar werden geen camera's op toiletten aangetroffen.

Schending van regels

Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens is cameratoezicht op toiletten verboden. De camera's maken 'inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen'. Hetzelfde geldt voor filmen in kleedkamers of pashokjes.

'Los van fatsoen is het een schending van de regels', benadrukt woordvoerder Martijn Pols. 'We hebben de berichtgeving gezien en een duidelijk standpunt ingenomen. We gaan er vanuit dat de betrokken partijen weten wat ze moeten doen. Mochten er nog klachten van bezoekers komen, dan kunnen we gaan controleren', gaat hij verder.

Privacy-expert Nico van Eijk zei in het NOS Radio 1 Journaal dat gefilmde bezoekers het beste de eigenaar van de horecazaak aan kunnen spreken. Als dat niet helpt, kunnen zij media-aandacht zoeken. Volgens Van Eijk is naar de Autoriteit Persoonsgegevens stappen een lang en ingewikkeld proces.