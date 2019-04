Het nieuws van maandag in 5 minuten

Met vandaag onder meer:

Ze veroorzaken jeuk en longproblemen: eikenprocessierupsen. Door het warme voorjaar neemt het aantal beestjes komende zomer waarschijnlijk enorm toe. Daarom zijn diverse Gelderse gemeenten nu al begonnen met de bestrijding van de rups.

De schok was afgelopen zomer groot. Tientallen huiseigenaren in Zevenaar ontdekten scheuren in hun woning. Dat kwam door de droogte. Inmiddels werken her en der bouwbedrijfjes in de Zevenaarse straten om die verzakte woningen weer op te knappen.

Bij zwembad De Peppel in Ede wordt het water in het buitenbad voortaan op natuurlijke wijze gezuiverd. Oftewel: geen chloor meer in het water.

