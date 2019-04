Burn-out voorkomen? 'Rook af en toe een pijp of een sigaar!'

door Madelien Jansen

In 1919 begon de familie Gies de sigarenspeciaalzaak in de Sprongstraat. Schimmel's ouders runden in die tijd een sigarenzaak in Doetinchem. In 1972 besloot hij in hun voetsporen te treden, door de winkel in Zutphen over te nemen.

'Genietend roken'

De tijd nemen voor een goede sigaar of een fijne pijp, als een soort relaxmomentje. Dat is waar Willem Schimmel zijn levenswerk van maakte. 'Genietend roken', noemt hij het zelf. Robert Hans Houkamp uit Zutphen kan zich daar helemaal in vinden. Hij is zo'n beetje kind aan huis bij Schimmel. Al twaalf jaar komt hij gemiddeld 2 á 3 keer in de week langs.

Meestal rookt Houkamp dan een sigaar in de lounge, op de derde etage van het historische pand uit 1724. 'Wat er zo lekker aan is? Naast de smaak is het echt het moment, even ontspannen, genieten.' Voor hem gaat dat gepaard met kwaliteit. 'Een goede sigaar, een goede whisky, een goede rum, een heerlijke espresso, een stukje chocola. En bovenal: een goed gezelschap.'

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video)



'Burn-out voorkomen door te roken'

Dat de overheid het roken van sigaretten ontmoedigd, vindt Houkamp een goede zaak. 'Dat is slecht voor je, inhaleren. Er zit rotzooi in sigaretten. Genieten van een sigaar is van een heel andere orde. Ten eerste inhaleer je niet. Ja, je zit natuurlijk in een rokersruimte. Maar je moet alles met mate doen, en zolang je dat doet denk ik dat het goed zit.' Door de jaren heen zag Schimmel in zijn zaak veel mensen stoppen met roken, maar zeker ook mensen beginnen.

'Ik denk niet dat het uitstervende is, want roken uitbannen lukt toch niet. Van af en toe een sigaar of een pijp roken word je ook niet slechter', meent Schimmel. 'Mensen tussen de twintig en dertig zijn allemaal aan het jagen. Heel veel dingen tegelijk doen.' Wie op z'n tijd een moment kan vinden om rustig een sigaar- of pijp te roken, heeft volgens Schimmel minder kans op een burn-out. 'Met een goed glas wijn, of een cognacje, dan denk ik niet dat je zo gauw een burn-out krijgt.'

Sterft de sigarenzaak uit?

Een sigarenspeciaalzaak inclusief lounge, zoals in Zutphen, is in Oost-Nederland tegenwoordig uniek. 'In totaal zijn er nog ongeveer 25 in Nederland. Dan praat je bijvoorbeeld over Hajenius op het Rokin in Amsterdam en Lensen in Arnhem. 'Ik denk ook dat daar plaats voor blijft, voor die 25 winkels die er nog zijn.' Hoewel Willem Schimmel nog dagelijks aanwezig is in de winkel, heeft hij ook nagedacht over het voortbestaan van de zaak als hij met pensioen gaat.

Maarten Brugman en Peter Siebelink werken al een aantal jaar voor hem en samen zien zij het zitten om de zaak op den duur over te nemen. 'In de toekomst proberen we door middel van deze jongens de zaak verder te drijven', vertelt Schimmel. Maar voorlopig blijft hij nog nauw betrokken. 'Een winkel zoals deze is wel mijn passie, ik stop er ook nog niet mee, maar als het op den duur zo over zou kunnen gaan, dan zou dat wel fantastisch zijn.'