Bewoner vakantiepark na bericht gemeente: 'Ik val even stil, nu word ik echt dakloos'

door Sven Strijbosch

Ook de exploitant van vakantiepark De Groene Heuvels, Sander van der Weerden, weet nog van niets. 'Het is dat u het me nu vertelt', zegt hij telefonisch. Via Van der Weerden worden veel huisjes op het vakantiepark verhuurd aan arbeidsmigranten.

Volgens de gemeente Beuningen zijn de brieven maandag op de post gegaan en krijgen de meeste huisjeseigenaren dus dinsdag bericht.

Ruim 140 'vakantiehuisjes' bewoond

Bij controles in februari en april bleek dat meer dan 100 van de 205 recreatiewoningen op De Groene Heuvels worden gebruikt door arbeidsmigranten. Ook bleek dat ongeveer 40 huisjes permanent zijn bewoond. En dat mag niet volgens het bestemmingsplan. Binnen een half jaar moeten bewoners en arbeidsmigranten vertrekken.

'Het enige wat ik kan doen is nog een brief sturen naar de gemeente', vervolgt Verploegen. Ze kocht na een scheiding een woning op het vakantiepark. Kopen op een andere plek was te duur en voor een huurwoning kwam ze maar lastig in aanmerking. Ze zit er dus noodgedwongen en inmiddels al bijna vijf jaar. Bewoner Bram Hage valt haar bij: 'Het is natuurlijk vreemd dat sommige mensen hier al jaren wonen en dan binnen een half jaar weg moeten. We overwegen om collectief een advocaat in de arm te nemen.'

Burgemeester Daphne Bergman van Beuningen snapt de zorgen, maar is resoluut. In het bestemmingsplan staat nu eenmaal dat er enkel mag worden gerecreëerd op het park. Daar wil ze nu op handhaven. Wie niet binnen een half jaar vertrekt, kan een dwangsom verwachten. 'Soms wonen mensen met een bepaalde reden op de Groene Heuvels. Bijvoorbeeld omdat er sprake is van sociale problemen. Het blijven wonen op de Groene Heuvels is geen optie', zo laat ze in een reactie weten. 'We gaan met deze mensen in gesprek om naar oplossingen te zoeken.'

Natasja Verploegen kocht na een scheiding een woning op De Groene Heuvels - Foto: Omroep Gelderland

Bang voor onverkoopbaar huis

Verploegen is bang dat ze haar huisje niet verkocht krijgt en in de schulden zal belanden. Met haar nog veel meer permanente bewoners. 'Er staan hier huisjes te koop voor nog geen 60.000 euro. Die raken ze aan de straatstenen niet kwijt', vertelt ze. Grondeigenaar Leisurelands liet eerder weten dat bewoners wisten dat ze een vakantiehuisje kochten, al is dat soms jaren geleden.

OTTO Work Force, het bedrijf dat veel arbeidsmigranten op het park huisvest, zegt in een reactie nog van niets te weten. Wel benadrukken ze dat er nog contracten lopen met de exploitant voor de huur van de huisjes. Of die zomaar kunnen worden opgezegd, valt nog te bezien. 'We hebben nog geen brief gezien en wachten het rustig af. Het is wel een rare manier van communiceren', zegt directeur Frank van Gool over de gemeente.

Laatste strohalm

Huisjeseigenaren kunnen nog een reactie sturen naar het gemeentebestuur als ze denken dat ze niet in strijd met het bestemmingsplan handelen. In vrijwel alle gevallen gaat dat niet op. Het lijkt erop dat de arbeidsmigranten en permanente bewoners niets anders wacht dan vertrekken.

