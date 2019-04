Uitzendbureau over huisvesting arbeidsmigranten: 'Gemeenten schiet eens op!'

'Het is vijf voor twaalf', zegt Kees van Doorn van uitzendbureau VDU. Zijn bedrijf huisvest arbeidsmigranten in verschillende gemeentes in de Betuwe. Hij voert met al die gemeentes gesprekken over opvang van de migranten.

Door Esther Hendriks

Zo kwam de gemeente Zaltbommel na uitvoerig overleg met betrokkenen met het plan om arbeidsmigranten te huisvesten op het terrein van de tuinders. Het beleidsplan zou eind april in de raad besproken worden, maar is verplaatst naar een nog onbekende datum. De reden: twee extra vergaderingen om de koppen dezelfde kant op te krijgen. Dat verbaast Van Doorn. 'We hebben goede gesprekken met de gemeente Zaltbommel, daar zijn we blij om, maar er moet gebouwd worden. De tijd dringt.'

Huizen in woonwijken

De afgelopen jaren is geen duidelijke beleidsvoering geweest van gemeentes. Waarop uitzendbureau's huizen opkochten in woonwijken. Nu de woningmarkt onder druk staat en huizen in woonwijken nodig zijn, vinden gemeenten dat de arbeidsmigranten ergens anders moeten wonen. Uitzendbureaus willen de huizen wel teruggeven. Maar waar moeten de arbeidsmigranten dan naartoe?

De oplossing: centrale huisvesting

Een vraag waar gemeentes nu antwoord op moeten vinden. Van Doorn heeft duidelijke ideeën over het meest genoemde alternatief: centrale huisvesting. 'Als je over grote aantallen arbeidsmigranten bij elkaar praat moet je het echt serieus nemen. Zorg dat er ontspanning is, zoals sport en spel en een bioscoop.' Dat is volgens hem van wezenlijk belang. 'Mensen moeten zich niet gaan vervelen en op straat gaan staan omdat ze geen privacy hebben.' Van Doorn hamert daarnaast op het belang van beheer. 'Zie het als een concierge-functie. Zorg dat er iemand 24/7 bereikbaar is en wekelijks langsgaat op de locatie.'

Iedere regio anders

Hij ziet in de gesprekken die met de gemeentes lopen dat de oplossingen per gemeente verschillen. 'Iedere regio is anders. Overal is dan ook een eigen oplossing nodig met verschillen in accommodaties.' Over de oplossing van de gemeente Zaltbommel is Van Doorn bijvoorbeeld positief. 'Maar hou de tuinders wel aan de afspraken. Ze zijn tuinder en geen huisvester. Ze gaan tegen problemen aanlopen die ze nu nog niet voorzien. Maak daarom een prestatiecontract, om ze te houden aan de afspraken die gemaakt worden.' En dan kan volgens de directeur van het uitzendbureau gewoon gebouwd worden.

